Telekom legt Bad Tölz einen neuen Zeitplan für den Glasfaserausbau in der Marktstraße vor

Von: Daniel Wegscheider

Seit einigen Wochen werden im Auftrag der Telekom in der Tölzer Marktstraße Glasfaser-Leitungen für schnelleres Internet für die Anlieger verlegt. © Daniel Wegscheider

Bad Tölz - Seit einigen Wochen werden im Auftrag der Telekom in der Tölzer Marktstraße Glasfaser-Leitungen für schnelleres Internet für die Anlieger verlegt. Nun gibt es einen neuen Bauzeitenplan.

Mitten in der Urlaubszeit glich die Tölzer Marktstraße einem Hindernisparcours: kleinere Baugruben entlang der Häuser säumten die Flaniermeile. Seit einigen Wochen werden dort im Auftrag der Telekom Glasfaser-Leitungen für schnelleres Internet verlegt. Das Unternehmen erklärt, warum es zu Verzögerungen gekommen war und wie es jetzt weitergeht.



Die Deutsche Telekom beschreibt den Glasfaserausbau in der Tölzer Marktstraße und der Nachbarschaft selbst als einen „kniffligen Spagat“, dort sollen rund 300 Haushalte erschlossen werden. „Denn natürlich sollen auch die Beeinträchtigungen für die Anlieger, das Gewerbe und Touristen so gering wie möglich gehalten werden“, teilt Pressesprecher Hubertus Kischkewitz mit.

Kommunikation zwischen Telekom und Anrainer wird verbessert

Kein leichtes Unterfangen: Gerade in den Sommerferien herrscht Hochbetrieb auf der Marktstraße. Und Baustellenlärm, Staub und Geruch vergrau­len Ladenbesitzern und Gastronomen teils Kunden, die sich dadurch belästigt fühlen. Daher haben sich Stadt und Anbieter nun geeinigt, „dass ab sofort die Kommunikation der Telekom und deren Ausbaupartner in Richtung Anlieger und Verkehrsteilnehmer verbessert werden muss“.

Unzureichende Anliegerinformationen haben in der Vergangenheit nämlich für Missverständnisse und Unmut gesorgt. „Sollten neue Tücken im Boden den weiteren Bauablauf erneut beeinträchtigen, werden die Anlieger umgehend informiert“, verspricht die Telekom.



Bis die Baufirma in der Marktstraße wieder startet, konnten wir erreichen, dass die Baugruben provisorisch geschlossen und die Bauzäune vorläufig entfernt wurden.

Prinzipiell begrüßt die Stadt den Glasfaserausbau der Telekom. Heutzutage sei Internet mit Gigabit-Geschwindigkeit ein wichtiger Baustein, sagt Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair. Allerdings seien die Bauarbeiten im Stadtgebiet auch ziemlich belastend: „Bis die Baufirma in der Marktstraße wieder startet, konnten wir erreichen, dass die Baugruben provisorisch geschlossen und die Bauzäune vorläufig entfernt wurden.“ Damit sei der sensible Bereich wenigstens in Haupturlaubszeit ein wenig entlastet, „und die Freiflächen der Cafés und Restaurants sind voll nutzbar“.

Glasfaser-Ausbau in der Marktstraße wird ab Montag, 28. August fortgesetzt

Wie die Telekom mitteilt, wird der Glasfaser-Ausbau in der Marktstraße ab Montag, 28. August, wieder fortgesetzt. Dazu hat das Unternehmen der Stadt einen aktualisierten Bauzeitplan vorgelegt und mit ihr abgestimmt. Der Ausbau soll bis zum 12. Dezember abgeschlossen sein – die letzten Arbeiten finden dann in der oberen Marktstraße außerhalb des reinen Fußgängerbereiches statt.



Warum die Bauarbeiten mitten in die Urlaubszeitsaison fiel, erklärt die Telekom folgend: „Auflagen des Denkmalschutzes, der komplexe Straßenaufbau sowie vorhandene Leitungen anderer Versorgungsträger hatten zu Verzögerungen geführt. Mehrfach mussten Trassenplanungen geändert und Suchschachtungen durchgeführt werden.“

Denkmalschutz: Herausforderung für jede Infrastrukturmaßnahme

Insbesondere auf der Tölzer Marktstraße, die unter Denkmalschutz stehe, „ist jede Infrastrukturmaßnahme eine große Herausforderung“, sagt Andreas Riebel, Leiter Produktion technische Infrastruktur bei der Telekom in Rosenheim. „Vor diesem Hintergrund haben wir besondere Sorgfalt auf die Bauvorbereitungen gelegt.“



Der Ausbau der Marktstraße wird in kurzen Streckenabschnitten ausgeführt. Zunächst werde abschnittsweise eine Längstrasse im südlichen Bereich der Marktstraße gebaut, dann die zweite Kabeltrasse im nördlichen Bereich. Zusätzlich komme es zu punktuellen Aufgrabungen, um das Verteilernetz in der Marktstraße mit dem Zubringernetz zur Telekom-Vermittlungsstelle zu verbinden. Welche Adressen wann an der Reihe sind, erfahren die Anlieger künftig über Ankündigungen der Tiefbaufirma in ihren Briefkästen, erklärt die Telekom.

Telekom-Netzausbau: eine komplexe Sache

Zur Versorgung der Markstraße werden laut Telekom vier neue Netzverteiler in Seitenstraßen aufgestellt. Diese werden von der Betriebsstelle in Bad Tölz über Glasfaser-Minikabel mit bis zu 96 einzelnen Glasfasern angefahren. Im Netzverteiler befinden sich sogenannte Koppler, welche die Datenströme aufsplitten. Denn ab dem Straßenverteiler hat jedes Gebäude eine oder mehrere eigene Glasfasern. Diese werden vom Straßenverteiler über Mikrokabel und Muffen sukzessive verteilt.

Bauarbeiten gefährden nicht den Herbstmarkt, die Leonhardifahrt sowie den Weihnachtsmarkt

Bei den Ausbauarbeiten verlegt die Telekom sogenannte Speedpipes (spezielle Leerrohre). Für die Stadtwerke Bad Tölz kommen weitere Leerrohre hinein in den Graben. Liegen Buchungen und Einverständniserklärungen der Hauseigentümer und Mieter für einen Glasfaseranschluss vor, werden Abschnitt für Abschnitt die Hausanschlüsse gleich mitgebaut. Ist das nicht der Fall, bleibt es bei einem Leerrohr bis ans Gebäude beziehungsweise der Grundstücksgrenze.

„Nach dem Verlegen der Rohrverbände stellt der Tiefbauer die Oberfläche des Stückes sofort wieder verkehrssicher her“, erklärt Telekom-Sprecher Kischkewitz. So werde, eng abgestimmt mit der Stadt, auf Veranstaltungen wie auf den Anliegerverkehr „bestmöglich Rücksicht“ genommen. Die Stadt hat dem Bauunternehmen eine ganze Reihe von Veranstaltungen genannt. Spezielle Auflagen gelten etwa für den Tölzer Herbstmarkt, die Leonhardifahrt und für den Weihnachtsmarkt. Um den Ablauf der Veranstaltungen nicht zu stark zu beeinträchtigen, werde notfalls der Bauablauf in der Marktstraße nochmals angepasst.

4.000 Glasfaseranschlüsse für die Tölzer Innenstadt

Die Marktstraße ist Teil des Glasfaserausbaus der Telekom in der Innenstadt von Bad Tölz. Weitgehend fertiggestellt sind die Kohlstattstraße sowie der Straßen Am Kalkofen, Schlesierstraße, Sudetenstraße und Karwendelstraße.

Folgen sollen noch Teile im Gries, die Salzstraße und Am Schlossplatz. Ferner große Teile des Ausbaugebiets im Badeteil - östlich der Isar, Ludwigstraße, Königsdorfer Straße, Schützenstraße, Isarleitenweg, Brünnlfeldstraße, Angerstraße., Arzbacherstraße sowie Teile des Stadtgebietes an der Lenggrieser Straße. „In den genannten Baugebieten können viele Kunden bereits die schnellen Glasfaseranschlüsse nutzen, auch wenn noch eine ganze Reihe von Hausanschlüssen fertiggestellt und die Oberflächen einiger provisorisch geschlossener Baugruben noch final wiederhergestellt werden müssen“, so Kischkewitz weiter.

Um auch bei den noch anstehenden Bauarbeiten in der Innenstadt schnell voranzukommen und die Beeinträchtigungen zu minimieren, verhandelt die Telekom mit der Stadt aktuell über den Ankauf von vorhandenen Lehrrohren im Bereich des Jungmayrplatzes im Stadtteil Gries. Insgesamt sollen im Rahmen des Ausbaus der Innenstadt rund 4.000 Haushalte einen Glasfaseranschluss erhalten können.

Nach der Innenstadt sollen weitere Ausbaugebiete folgen

Zeitnah will die Telekom mit einem anderen Auftragnehmer weitere 324 Adressen in der Oststadt mit Glasfaser versorgen. Dahinter verbergen sich 144 Geschäftseinheiten und 1.103 Wohnungen. Konkret geht es um folgende Gebiete: Albert-Schäffenacker-Str., Am Golfplatz, Am Lettenholz, Am Sportpark, Anton-Höfter-Str., Auguste-Wittig-Str., Flintkaserne, General-Patton-Str., Gewerbering, Prof.-Max-Lange-Platz, Rosa-Pfeil-Str., Sachsenkamer Str., Zugspitzstr..