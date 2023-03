Bad Tölz begrüßt Breitbandausbau der Deutschen Telekom

Deutsche Telekom plant weiteren Ausbau der Infrastruktur in Bad Tölz

Von: Daniel Wegscheider

Schnelles Internet: Das Glasfasernetz in der Kreisstadt wird ausgebaut. © Gelbes Blatt/Archiv

Bad Tölz - Bereits im vergangenen Jahr hat die Deutsche Telekom Teile des Tölzer Stadtgebietes per Glasfaser ins Haus ausgebaut. Nun geht es weiter – auch auf der Marktstraße.

Begonnen wurde 2022 im Bereich Schlesierstraße/Sudetenstraße sowie im Badeteil. Nach der Winterpause werden laut Unternehmen die Arbeiten mit bis zu sieben Bautrupps in der Kreisstadt nach dem Ostermarkt im April fortgesetzt. „Am augenfälligsten werden die Bauarbeiten in der Altstadt und der Marktstraße sein“, berichtet die Pressesprecherin der Stadt, Birte Otterbach.

Beginnend am Übergang zur Isarbrücke soll bis zum Winzerer-Denkmal bergaufwärts auf der linken Straßenseite in Bauabschnitten von 40 bis 50 Metern im Bereich der Entwässerungsrinne das Glasfaserkabel verlegt werden. Zeitgleich werden die Handwerker die einzelnen Hausanschlüsse in offener Grabung durchführen. Im Anschluss sollen die Arbeiten von der oberen Marktstraße bergabwärts auf der gegenüberliegenden Straßenseite ausgeführt werden. Die Arbeiten bis Arbeiten werden bis in den späten Herbst andauern. „Die Durchführung der großen Märkte sowie von Leonhardi ist jedoch gesichert“, beruhigt Otterbach.

Weitere Bautrupps im Tölzer Badeteil und Kohlstatt angekündigt

Weitere Bautrupps sind im Badeteil angekündigt, um dort Restarbeiten vom vergangenen Jahr auszuführen. Im nächsten Schritt soll der Ausbau der Kohlstatt erfolgen. Die Telekom kündigt an, dadurch rund 4.100 Tölzer Haushalte mit Glasfaserinternet versorgen zu wollen. Weitere 1.300 Haushalte sollen demnächst auf der Flinthöhe vom Breitbandausbau profitieren. Hier sei der Zeitplan noch offen.



Unbestritten bedeuten diese umfangreichen Baumaßnahmen im Stadtgebiet Bad Tölz eine erhebliche Belastung für die Bevölkerung

Grundsätzlich sei die Verbesserung der Breitbandversorgung ein Plus für den Standort Bad Tölz, „da in die so errichtete Infrastruktur keine öffentlichen Steuergelder fließen müssen“, erklärt Otterbach: „Unbestritten bedeuten diese umfangreichen Baumaßnahmen im Stadtgebiet Bad Tölz eine erhebliche Belastung für die Bevölkerung.“ Lärmbelästigungen und Verkehrsbehinderungen. Wo das Einziehen der Kabel in eine vorhandene Leerrohr-Struktur nicht möglich ist, werden laut Telekom Straßen aufgegraben.

Bad Tölz begrüßt Breitbandausbau der Deutschen Telekom

Nichtsdestotrotz begrüßt die Stadt den Breitbandausbau. „Wirtschaftsstandort sowie Bad Tölz als Wohnort werden dadurch in seiner Konkurrenzfähigkeit enorm gestärkt.“ Jeder Eigentümer im Ausbaugebiet habe die freie Entscheidung, den Anschluss mit herstellen zu lassen. Geschieht dies gleichzeitig mit dem Verlegen der Glasfaserkabel, entfallen spätere Baumaßnahmen.



Laut Aussage der Telekom haben Tölzer die Möglichkeit, den Hausanschluss kostenfrei erstellen zu lassen. Ein gleichzeitiger Vertragsabschluss für schnelleres Internet sei dafür nicht erforderlich. Wird der Hausanschluss zu einem späteren Zeitpunkt nachgerüstet, fallen dafür mehrere hundert Euro an Kosten an. Über Bandbreiten, Verträge, Kosten und Ausbauplanung für konkrete Anschriften informieren die jeweiligen Netzbetreiber sowie der eigene Vertragsanbieter.