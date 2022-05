Tödlicher Unfall: Motorradfahrer (47) aus Lenggries stirbt in Bad Heilbrunn

Von: Max Müller

Mehrere Streifen der Polizeiinspektionen Bad Tölz, Penzberg und Geretsried waren im Einsatz (Symbolbild). © Julia Boecken

Bad Heilbrunn – Tödlicher Verkehrsunfall am vergangenen Dienstag in Bad Heilbrunn: Ein Motorradfahrer (47) verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 47-jährige Lenggrieser fuhr gegen 1 Uhr mit seinem Motorrad auf der B472 in Bad Heilbrunn Richtung Bad Tölz. Am Kreisverkehr touchierte der Kradfahrer laut Polizei den Randstein, kam ins Schleudern und wurde samt Gefährt über den Kreisverkehr katapultiert. „Der Aufprall war so heftig, dass der Mann noch an der Unfallstelle verstarb“, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Bad Tölz. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft München II ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die Bundesstraße wurde zeitweise komplett gesperrt.



Im Einsatz waren neben mehreren Streifen der Polizeiinspektionen Bad Tölz, Penzberg und Geretsried noch die Feuerwehr Bad Heilbrunn mit 15 Einsatzkräften. Der Schaden am Motorrad beträgt rund 4000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfall sind noch nicht abgeschlossen, Fremdverschulden kann jedoch laut Polizei ausgeschlossen werden.