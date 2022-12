Bad Tölz beantragt Förderung für Moralt-Areal, Kurhaus und Amortplatz

Viel vor hat die Stadt am Amortplatz, benannt nach dem 1692 hier geborenen Theologen Eusebius Amort. Dort soll unter anderem ein Stadtmodell errichtet werden. © Karl Bock

Bad Tölz – Kleine und große Projekte hat Bad Tölz für 2023 auf dem Schirm. Um für städtebauliche Maßnahmen auch Zuschüsse zu bekommen, müssen diese der Regierung gemeldet werden.

Die größte Maßnahme ist die „Machbarkeitstudie Moraltgelände“, das über das Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ bezuschusst wird. Ebenfalls ein Großprojekt ist die Erweiterung des Kurhauses durch ein neues Gebäude, für dessen Planung ein Architekturbüro den Auftrag erhielt, das aber erst dann beschlossen werden kann, wenn die Kosten in etwa feststehen.

Neue Sitzbänke für das Stadtgebiet Bad Tölz

Wesentlich kleiner ist das Vorhaben, im Stadtgebiet für 80.000 bis 100.000 Euro neue Bänke aufzustellen, für die sich vor allem die Seniorenbeauftragte Ulrike Bomhard (FWG) stark machte. Gerade alte und kranke Leute wären darauf angewiesen, sich bei Spaziergängen immer wieder hinzusetzen. Die Bänke werden allerdings, wie Bauamtsleiter Christian Fürstberger sagte, „nicht gefördert“.

Tölzer Amortplatz als Model für Touristen

Geld gibt es aber für ein weiteres Vorhaben am Amortplatz. Dort will man, so Fürstberger, für rund 60.000 Euro ein Modell der Stadt aufstellen. Das soll als Anschauungsobjekt unter anderem für die Stadtführerinnen dienen, aber auch anderen Touristen einen Überblick über die Stadt im Kleinformat vermitteln.



Auch Bänke, Trinkbrunnen und Boxen für Fahrräder sind dort vorgesehen. Einzelheiten wurden dem Stadtrat noch nicht präsentiert, er musste nur grundsätzlich der „Bedarfsmitteilung an die Regierung von Oberbayern“ zustimmen. Karl Bock