Tölzer Bauausschuss beschließt mehrere Wohnbauvorhaben in der Kreisstadt

Freude herrschte im Bauausschuss des Stadtrates darüber, dass die Tölzer Sparkasse ihr Wohnhaus an der Lenggrieser Straße durch einen Neubau ersetzen will.

Sparkasse schafft Wohnungen

Bad Tölz – Im Schnelldurchgang arbeitete der Bauausschuss des Stadtrates in seiner jüngsten Sitzung vier Bau- und Vorbescheidsanträge ab. Allen Vorhaben wurde grundsätzlich zugestimmt – es gab aber auch grundsätzliche Bedenken.



Voll des Lobes waren Stadtbaumeister Florian Ernst und einige Stadträte über das Vorhaben der Sparkasse, ihr Wohngebäude mit Anbau an der Lenggrieser Straße abzubrechen und durch einen viergeschossigen Neubau mit 24 Wohneinheiten und Tiefgarage zu ersetzen. Das in die Jahre gekommene Gebäude mit dem angeschlossenem Reisebüro ist bereits seit einiger Zeit von den Mietern verlassen worden und steht leer.

Vorgesehen sind nun vier Wohnungen mit weniger als 65 Quadratmetern und 20 Wohnungen mit über 65 Quadratmetern. Dazu benötigt der Bauherr 44 Fahrzeug- und Fahrradabstellplätze.

Zehn Plätze für Autos werden oberirdisch, 34 in der Tiefgarage nachgewiesen, dazu kommen 14 Fahrradplätze, 30 sind oberirdisch. Vorgesehen sind zwei Tiefgaragenzufahrten, die ausnahmsweise zugelassen werden. Ansonsten darf es in Bad Tölz laut Städtischer Satzung immer nur eine Zufahrt pro Grundstück geben.

Besonders gefiel dem Stadtbaumeister der Kinderspielplatz mit 129 Quadratmetern Größe. Allerdings muss er, weil er so groß ist, zehn Meter von den Fenstern der Schlafräume entfernt sein, was im Plan nicht eingehalten wird. Es gibt nun die Alternative, den Platz weiter weg zu rücken oder zu verkleinern. Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) freute sich, dass der Bauwerber „von sich aus einen großen und gut ausgesetzten Spielplatz plant“.



Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair (FWG) sah in dem Ersatzbau gar „einen neuen Eingang zur Altstadt“ wünschte sich aber „eine gefälligere Architektur“. Josef Steigenberger (CSU) freute sich darüber, das das Gebäude an das Nahwärmenetz der Stadtwerke angeschlossen werden könne und dadurch auch andere kleinere Häuser in der Nähe diese Möglichkeit hätten.



Ehemalige Bäckerei Wiedemann wird Praxis



Unternehmer Mario Lössl hat bekanntlich die ehemalige Bäckerei Wiedemann an der Klammergasse gekauft und mit großem Aufwand umbauen lassen. Nun soll im ersten Obergeschoss eine psychotherapeutische Praxis entstehen.

Für die über 35 Quadratmeter große Praxis sind aber zwei Stellplätze nötig, die auf dem Grundstück nicht nachgewiesen werden können. Deshalb muss der Bauwerber für 10.000 Euro einen Kfz-Stellplatz ablösen. Fahrradstellplätze sind dagegen ausreichend vorhanden.

Neue Wohnungen an der Schützenstraße



Zwei Doppelhaushälften mit vier Wohneinheiten, einer Garage mit Carport und einer Dreifachgarage soll an der Schulstraße in Ellbach entstehen. Aus Sicht des Stadtbauamtes „kann auf dem Grundstück Wohnraum zugelassen werden“, wie Stadtbaumeister Ernst sagte.



Auf Nachfrage von Johannes Gundermann (Grüne) über Gestaltungsdetails meinte Bauamtsleiter Christian Fürstberger, Einzelheiten werden erst zur Sprache kommen, wenn der konkrete Bauantrag vorliege. Zunächst gehe es darum, festzustellen, dass grundsätzlich eine Bebauung der im Plan eingezeichneten Streuobstwiese möglich sei. Allerdings handle es sich tatsächlich nur um eine „normale Wiese“, die keinerlei Qualität habe.



13 Ferienwohnungen auf der Flinthöhe



Bauträger Florian Rasch, der in Bad Tölz schon mehrere Vorhaben durchgezogen hatte, möchte an der Anton-Höfter-Straße auf der Flinthöhe 13 Ferienwohnungen mit Büro und Betriebsleiterwohnung errichten. Das Grundstück befindet sich gegenüber vom südlichen Eingang des Landratsamtes und biete einen schönen Blick in die Berge, was Matthias Winter (CSU) als guten Standort für eine touristische Nutzung ansah.



Der Vorbescheid, dem mehrheitlich zugestimmt wurde, führte zu einer längeren Diskussion über die Probleme von Betriebsleiterwohnungen. Es bestehe die Gefahr, dass sie, wie Mehner schon mehrfach betont hatte, „das Gewerbegebiet aushebeln“.



Bauamtsleiter Füstberger schlug vor, bei künftigen Projekten wie dem Moralt-Areal strikt zwischen Gewerbe- und Wohnbebauung zu trennen und keinerlei Betriebswohnungen zuzulassen. Sonst bestehe die Gefahr, dass die Wohnungen im Obergeschoss vermietet oder gar verkauft würden.

Hier sei zwar das Landratsamt gefragt, um die genehmigte Nutzung zu kontrollieren, in der Vergangenheit sei es aber immer wieder zu Missbrauch gekommen.

Auch bei Ferienwohnungen bestehe die Gefahr, dass sie Dauer-Vermietet werden. Ein solcher Fall - der in der Sitzung nicht konkret angesprochen wurde – ist der im Eigentum der Jod AG stehende Tölzer Jodquellenhof im Badeteil, früher Luxushotel, jetzt schon seit Jahren ohne Genehmigung der Stadt zu Wohnzwecken genutzt. Karl Bock