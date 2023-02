Tölzer Bauausschuss: Mehr Wohnraum an der Fröhlichgasse – Eher für Jüngere

Anstelle dieses Doppelhauses an der Fröhlichgasse in Bad Tölz sollen neun Stadthäuser in den Hang hineingebaut werden. © Karl Bock

Bad Tölz - Auf den ersten Blick hat der Vorbescheidsantrag, an der Fröhlichgasse am Fuße des Kalvarienbergs neun Stadthäuser zu errichten, bei einigen Stadträten Verwunderung ausgelöst. Der zuständige Architekt konnte den Bauausschuss überzeugen.

Die schmale Straße führt vom Stadtzentrum hinaus zum hoch gelegenen Walgerfranzweg über der Isar – ist auf der einen Seite vom steilen Hang begrenzt, auf der anderen vom Grundstück des Hotels Kolbergarten, wo sich ein großer Parkplatz befindet.

Dennoch ist es den einheimischen Architekten gelungen, an Stelle von zwei Häusern, die abgebrochen werden, in drei zusammenhängenden Dreiergruppen neun Gebäude mit Gartenflächen zu planen. Das Vorhaben fand durchwegs Gefallen im Bauausschuss des Stadtrates. „Da hat jemand Kreativität und Innovation gezeigt“, lobte Bürgermeister Ingo Mehner (CSU).



Auch Stadtbaumeister Florian Ernst sprach von „einem kleinen Schmankerl“. Die neun Stadthäuser fungierten an der historischen Fröhlichgasse zwischen der innerstädtischen Baureihe und den Villen „vermittelnd zwischen den beiden Gebäudetypologien“. Sie fügten sich dem engen Straßenverlauf adäquat an, reagierten als Ensemble „sensibel auf die Topografie“ und ließen das oberhalb gelegene Biotop in dem Landschaftsschutzgebiet unangetastet. „Die Wohnebene wird auf die Höhe der Terrassen angehoben“, Autos, Fahrräder und Hausmülltonnen fänden auf der untersten Ebene ihren Platz, sagte Ernst. Die Häuser eröffneten „spannende Sichtbezüge zum Kalvarienberg“.



Ein Problem sind allerdings die nötigen Stellplätze. 18 davon sind erforderlich, da jede Wohnung mehr als 65 Quadratmeter groß sein soll. Anders als im Kurviertel lässt die Stadt in diesem Fall eine Abweichung von der städtischen Satzung zu.

Zum einen, weil dort eine Tiefgarage kaum möglich sei, zum anderen, weil der Parkplatz Nockhergasse in der Nähe liegt und das Stadtzentrum auch zu Fuß leicht zu erreichen ist. Neben einem Freiflächenplan müssen laut einstimmigem Beschluss noch Entwässerungspläne nachgereicht werden. Niederschlagswasser und Hangwasser können nicht in den Mischwasserkanal eingeleitet werden, weil dieser „schon voll ausgelastet“ sei, sagte Ernst.



In der kurzen Diskussion war Josef Steigenberger (CSU) der Hinweis wichtig, dass wegen der älteren Bürger, die dort überwiegend wohnen, auch während der Bauphase der Rettungsweg stets freigehalten werden müsse. Auf die Frage von Julia Dostthaler (CSU), welche Zielgruppe dort Wohnen werde, meinte Mehner, angesichts der Hanglage und der treppenlastigen Architektur, würden wohl eher jüngere Menschen einziehen.



Bauamtsleiter Christian Fürstberger ergänzte, dass das „Innenstadtwohnen“ seiner Meinung nach dazu führen werde, dass für die Bewohner weniger Kraftfahrzeuge notwendig seien und deshalb auch der zwar mögliche, aber sehr schwierige Bau einer Tiefgarage obsolet sei. Einzelheiten werden sicher noch bei der Beratung des eigentlichen Bauantrags zur Sprache kommen. Karl Bock