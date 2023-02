Landhaus Enzian: Bauausschuss lehnt Nutzungsänderung aus Platzmangel ab

Acht Briefkästen am Haus deuten darauf hin, dass die ehemalige Pension an der Merzstraße nicht mehr als Gästehaus genutzt wird. Der Bauausschuss lehnte die beantragte Nutzungsänderung wegen fehlender Parkplätze ab. © Karl Bock

Bad Tölz - Mit einem recht interessanten Vorhaben hatte sich der Bauausschuss des Stadtrates in seiner jüngsten Sitzung zu befassen.

Für die Stadträte und die Verwaltung war es in der jüngsten Bauausschusssitzung nicht einfach, wegen unterschiedlicher Voraussetzungen gleiche Maßstäbe anzulegen.



Eine klare Angelegenheit war der Vorbescheid zur Errichtung eines kleinen Einfamilienhauses Am Manfredhof. Laut Stadtbaumeister Florian Ernst handelt es sich bei dem Baugrundstück um eine Grünfläche, die im Außenbereich liegt. Da keine Privilegierung vorliege (wie es bei einem landwirtschaftlichen Vorhaben möglich wäre), konnte der Antrag nicht befürwortet werden und wurde ohne Diskussion einstimmig abgelehnt.

Punkt zwei auf der Agenda war das Landhaus Enzian im Badeteil

Der zweite Beratungspunkt war eine Nutzungsänderung für das Landhaus Enzian an der Merzstraße im Badeteil. Dort soll aus der 1926 errichteten Pension ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten werden. Auch dies lehnten die Stadträte einstimmig ab. Grund: Es fehlt einer von acht Fahrzeugabstellplätzen, zudem wäre ein Kinderspielplatz notwendig, der im Plan zwar eingezeichnet, aber nicht detailliert nachgewiesen worden war.



Alle acht Wohnungen, die im Zuge einer Umbaumaßnahme entstehen sollen, sind unter 65 Quadratmeter groß. Dafür sind laut städtischer Satzung acht Parkplätze notwendig. Aber nur sieben haben auf dem 600 Quadratmeter großen Grundstück Platz. Eine finanzielle Ablöse kommt für Stadtbaumeister Ernst nicht infrage, da in diesem Quartier ohnehin nur wenige Stellflächen zu Verfügung stünden. Damit würde man einen Bezugsfall schaffen, sagte er. Das Landhaus befindet sich Ernst zufolge in einer „Gemengelage“.



Ingo Mehner ist für klare Grenzen

Was dies bedeutet, erklärte Bauamtsleiter Christian Fürstberger: „Das ist kein klassisches Gebiet aus der Baunutzungsverordnung.“ Während touristische Betriebe an der nahegelegenen Buchener Straße aus sich heraus existieren könnten, sei dies an der Merzstraße nicht der Fall, „dazu ist schon das Grundstück zu klein.“

Moritz Saumweber (Grüne) merkte an, dass der touristisch genutzte Leonhardihof vom Landhaus nur etwa 80 Meter weit weg sei. „Das ist nicht stimmig“, meinte er. Anders als für das Hotel Leonhardihof gebe es für den Bereich der Pension keinen rechtskräftigen Bebauungsplan, sagte dazu Bürgermeister Ingo Mehner (CSU). Irgendwo müsse man die Grenze ziehen.



Richard Hoch (Grüne) hatte sich das Objekt angesehen und betonte, dass es seiner Meinung nach schwierig sei, genügend Fläche für einen Kinderspielplatz und einen Parkplatz zu finden. Er würde es bedauern, wenn für den Spielplatz alter Baumbestand entfernt werden müsste. Angemerkt wurde auch, dass an dem Gebäude acht Briefkästen angebracht sind, „die sicher nicht für Pensionsgäste gedacht sind“.



Bauantrag für Geschäftshaus durchgewunken

Ohne Diskussion ging der Bauantrag zur Sanierung und zum Umbau eines Wohn- und Geschäftshauses an der Marktstraße 63 über die Bühne. Die Ladenflächen im Erdgeschoss bleiben erhalten und werden baulich vergrößert, wie Florian Ernst sagte. Im Innenhof werden aus drei Wohnungen vier kleinere Ferienwohnungen und aus fünf Wohnungen in den darüber liegenden beiden Geschossen vier größere. Insgesamt sind elf Wohnungen vorhanden, es sollen auch wieder elf werden, die allerdings anders aufgeteilt sind.



Da nur drei Fahrzeugabstellplätze vorhanden sind, müssen fünf Stellplätze zu je 10.000 Euro abgelöst werden. Dies könne man, so Ernst befürworten, da weiterer Wohnraum im Stadtgebiet dringend benötigt werde. Insgesamt müssen auch 26 Fahrradabstellplätze nachgewiesen werden. Besucherstellplätze sind nicht notwendig.



Unisono für Mehrfamilienhaus ausgesprochen

Ebenfalls einstimmig befürwortet wurde der Bauantrag einer Grünwalder Firma, die an der Kyreinstraße 12 anstelle eines bestehenden Hauses ein Mehrfamilienhaus mit neun Wohneinheiten und Tiefgarage errichten will. Ein ähnlicher Antrag eines Tölzer Bauwerbers war vor Jahren schon einmal wegen der Größe des Baukörpers gescheitert.



Inzwischen ist aber das vorgesehene Haus so gestaltet, dass sich das „Vorhaben gerade noch in die nähere Umgebung einfügt“, wie Stadtbaumeister Ernst feststellte. Es liegt im Sanierungsgebiet Badeteil und muss deshalb nicht touristisch genutzt werden. Allerdings dürfen dort nur Miet-, keine Eigentumswohnungen entstehen. Karl Bock