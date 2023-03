Tölzer Bauausschuss verabschiedet Werbeanlagensatzung – Stadtrat entscheidet noch

Die Schriftzüge der Tölzer Marktstraßengeschäfte können entweder auf Holzschildern oder direkt auf die Fassade aufgemalt werden. © Karl Bock

Bad Tölz - Da prallen Meinungen aufeinander. Die Rede ist von der Werbeanlagensatzung Bad Tölz, die zum 1. April mit einigen Änderungen in Kraft treten soll. Vorberaten wurde sie unlängst im Stadtentwicklungsausschuss.

Die jetzige Satzung stammt aus dem Jahr 2010 und wegen „kleinerer Rechtsänderungen und Anmerkungen des Verwaltungsgerichtes München“ sei es sinnvoll, das Werk zu überarbeiten, sagte Bauamtsleiter Christian Fürstberger. Die Einzelheiten wurden im Ausschuss nicht detaillierter erläutert.

Als aber der Zweite Bürgermeister Michael Lindmair (FWG) darauf hinwies, dass man bei Schriftzügen, die direkt auf die Hausfassade aufgemalt würden, bis zu 50 Zentimeter Größe auf Antrag erlauben sollte – im Gegensatz zu 30 Zentimetern bei angeschraubten Werbetafeln – argumentierte Stadtrat Anton Mayer (CSU) man könne nicht eine Satzung verabschieden, die dann schon wieder Ausnahmen enthalten.



Auf Nachfrage von Martin Harrer (FWG) erläuterte Fürstberger, dass die Satzung natürlich auch außerhalb der Marktstraße Gültigkeit habe. Allerdings sei die Stadt dabei auf die beim Landratsamt angesiedelte Baubehörde angewiesen, die auch die sonstigen Bauvorhaben in den Gemeinden und Städten kontrollierte. Deshalb könne es schon vorkommen, dass nicht genehmigte Werbetafeln in Nebenstraßen nicht so rigoros geahndet würden wie im Zentrum.



Bekanntlich achtet man bei der Stadt sehr restriktiv darauf, dass jeweils nur ein Firmenname und ein Emblem pro Unternehmen am jeweiligen Haus angebracht werden. Neonreklamen und Ähnliches waren ohnehin nicht erlaubt, was von vielen Besuchern der Kreisstadt lobend erwähnt wird. Naturgemäß sieht man das beim Tölzer Einzelhandel und auch im Bankenbereich anders, schließlich fürchtet man, „übersehen zu werden“.



Die neue Satzung wurde vom Ausschuss dem Tölzer Stadtrat einstimmig zur Annahme empfohlen. Der entscheidet am Dienstag,

28. März, darüber. Karl Bock