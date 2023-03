Tölzer Coach Hans Hesener berichtet von seiner Arbeit und sucht Helfer für sein Team

Von: Daniel Wegscheider

Die Tölzer Coaches helfen Schülern mit Unterstützungsbedarf beim Erwerb eines berufsqualifizierenden Schulabschlusses und beim Eintritt ins Berufsleben. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Bad Tölz – Die Tölzer Coaches suchen Helfer für ihr Team. Sie helfen jungen Menschen auf dem Weg in die Ausbildung und Arbeit. Im Interview berichtet Hans Hesener, stellvertretender Vorsitzender, darüber.

Hans Hesener (71) ist stellvertretender Vorsitzender bei den Tölzer Coaches. © privat

Herr Hesener, stellen Sie sich und ihre Arbeit doch bitte kurz vor?

„Ich bin 71 Jahre alt, wohne in Tölz, bin seit zwei Jahren bei den Tölzer Coaches. Zwischen 2012 und 2014 habe ich mich als Hauptschülercoach engagiert und von 2014 bis 2020 Geflüchtete auf dem Weg in Ausbildung und Arbeit unterstützt. Vor meiner Pensionierung habe ich als Diplomvolkswirt in einer Großbank gearbeitet.“



Wie groß ist das Tölzer Coaches-Team und wie viele Jugendliche betreut ihr derzeit?

„Wir sind eine Gruppe von zur Zeit sieben aktiven Ehrenamtlichen mit langjährigen Berufserfahrungen aus Industrie, Handwerk, Dienstleistungen und Verwaltung. Eine spezielle Coaching-Ausbildung haben wir nicht. Zur Zeit betreuen wir sieben Jugendliche. Je Coach werden ein bis zwei junge Menschen unterstützt.“



Verstehe, und wie genau sieht Eure Arbeit aus?

„Wir engagieren uns in unserer Freizeit ehrenamtlich und ohne Honorar für junge Menschen aus dem Raum Bad Tölz. Betreut werden Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf beim Erwerb eines berufsqualifizierenden Schulabschlusses und beim Eintritt ins Berufsleben. Wir schenken jungen Menschen Zeit und Zuwendung und versuchen Selbstwertgefühl, Motivation und Neugier der Jugendlichen zu wecken. Wir geben Tipps für Vorstellungsgespräche oder sind einfach nur Gesprächspartner bei Unsicherheit wie bei der Berufswahl oder Schwierigkeiten nach dem Ausbildungsbeginn. Wir sind gut vernetzt mit der Bundesagentur für Arbeit, örtlichen Unternehmen und ihren Verbänden sowie sozialen Einrichtungen.“



Wie können sich Jugendliche, die Hilfe in der Schule und Ausbildung brauchen, an Sie wenden?

„Vermittelt durch Schulen und Tölzer Jugendarbeit können sich Jugendliche an uns wenden. Treffpunkt ist meistens das Büro der Tölzer Coaches mit guter technischer Ausstattung. Zeitpunkt und Zeitdauer sind flexibel, wobei wöchentlich ein bis zwei Stunden einzukalkulieren sind.“



Nun suchen Sie Ehrenamtliche, um ihr Team zu unterstützen. Was sollten diese mitbringen?

„Entscheidend ist natürlich das Interesse, junge Menschen dabei zu unterstützen, einen guten Platz in der Gesellschaft zu finden. Hilfreich dafür sind Geduld, eine optimistische Ausstrahlung und Einfühlungsvermögen. Bei Problemen oder Unsicherheiten stehen die langjährigen Coaches mit Rat und Tat zur Seite.“



Entlohnt die Arbeit an sich, da es ja kein Geld für Hilfe der Tölzer Coaches gibt?

„Die Arbeit als Coach stiftet Sinn, macht zufrieden bei Erfolgserlebnissen, erweitert den Horizont, frischt den Umgang mit Problembewältigung auf und ermöglicht den Einblick in andere Milieus. Unterstützen durch die Weitergabe eigener Erfahrungen und zur Stärkung unserer gesellschaftlichen Zukunft verschafft einfach eine besondere Zufriedenheit.



Kontakt Die Tölzer Coaches sind per E-Mail (buero@toelzer-coaches.de) oder telefonisch unter 08041-79316195 zu erreichen.