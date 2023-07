Tölzer DAV-Hütte hat eine neue PV-Anlage auf dem Dach

Von: Daniel Wegscheider

Solarenergie auf dem Berg wie hier auf der Tölzer Hütte. © DAV Sektion Tölz

Lenggries/Bad Tölz - Die Tölzer Hütte der DAV Sektion Tölz am Schafreiter im Karwendel hat jüngst ihre bestehende Photovoltaik (PV)-Anlage erweitert.

Auf der Ostseite der Tölzer Hütte wurden sieben neue zusätzliche Module à 425 Watt installiert. Die 32 bereits bestehenden Module wurden durch 15 neue ersetzt.

Die Leistung der PV-Anlage auf der Tölzer Hütte hat sich verdreifacht

Die 1995 erstmalig in Betrieb genommene PV-Anlage produzierte eine Leistung von etwa 3,5 kW. Nach der Erweiterung beträgt die Gesamtleistung ab sofort 10,8 kW. „Somit hat sich die Leistung verdreifacht“, berichtet Jenny Türnau, Sprecherin der DAV Sektion Tölz. Dadurch komme der Hüttenbetrieb der neuen Wirtsleute Andrea Held und Benjamin Schödel Wirtsleute bei gutem Wetter weitestgehend ohne Blockheizkraftwerk aus.



Die Tölzer Hütte thront auf dem Sattel zwischen Schafreuter und Delpsjoch auf 1835 Meter. Das Schutzhaus liegt auf Tiroler Gebiet und wurde im Jahre 1922 von der Sektion Tölz des Deutschen Alpenvereins erbaut. © DAV Sektion Tölz

Zudem werde mit dieser Umsetzung auch dem Umweltgütesiegel, „das der Hütte 2016 vom Deutschen Alpenverein verliehen wurde, Rechnung getragen“, betont Türnau. Die Auszeichnung erhalten nur Hütten nach einer umfassender Prüfung für einen energieeffizienten Betrieb.

Neben der PV-Anlage und dem Blockheizkraftwerk auf Rapsölbasis kam zuletzt eine biologische Abwasseraufbereitungsanlage hinzu. Eine Materialseilbahn, ebenfalls mit Rapsöl betrieben, erleichtert die Versorgung der Hütte.

Tölzer Hütte: Doppelt so viele Übernachtungen wie im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahren

„Die Tölzer Hütte ist am 13. Mai in die Bergsaison gestartet und hatte in den vergangenen zwei Monaten rund doppelt so viele Übernachtungsgäste wie im Durchschnitt der letzten zehn Jahre“, so .Türnau weiter. Gäste können dort zwischen Matratzenlager, Mehrbett- und Zweibettzimmer wählen, insgesamt stehen 70 Übernachtungsplätze zur Verfügung.