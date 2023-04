Tölzer Energieversorger unterstützt Ukraine-Hilfstransport samt Mitarbeiter

Von: Daniel Wegscheider

Teilen

Stadtwerke-Mitarbeiter und Tölzer Feuerwehrmann Martin Spermann mit einem Ortsnetztrafo. © Tölzer Stadtwerke

Bad Tölz - Die Stadtwerke Bad Tölz spendeten Ortsnetztrafos für die Ukraine. Ein Mitarbeiter reiste beim Hilfstransport selbst mit ins Kriegsgebiet.

Man hilft, wo man kann, das Miteinander wird großgeschrieben: Das gilt für die Stadtwerke Bad Tölz ebenso wie für die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren. Jüngst unterstützten sie einen Hilfsgütertransport in die Ukraine.



Als vom Landesfeuerwehrverband Bayern eine Anfrage kam, haben die Stadtwerke Bad Tölz nicht gezögert: Konkret ging es darum, einen Hilfsgütertransport in die Ukraine mit Mitteln aus dem Bestand zu unterstützen. „So wurden jetzt sechs Ortsnetztrafos der Tölzer Stadtwerke auf den Weg gebracht, um an bedürftige Krankenhäuser in der Krisenregion ausgeliefert zu werden“, berichtet Stadtwerke-Sprecherin Martina Geisberger.

Doch nicht nur das: Martin Spermann, ein Mitarbeiter des Energieversorgers sowie Feuerwehrmann in Bad Tölz, hat sich bereit erklärt, die Hilfsgütertransport-Aktion zu unterstützen. Der gelernte Elektriker wurde von den Stadtwerken für diese Zeit freilich freigestellt. So reiste er zusammen mit weiteren Kameraden aus verschiedenen Blaulichtorganisationen im Konvoi an die polnisch-ukrainische Grenze. Im Gepäck hatten sie Kleidung, Essen und Feuerwehrbedarf für die Menschen im Kriegsgebiet.



„Ehrenamtliches Engagement ist uns wichtig, ebenso die Unterstützung der kriegsgebeutelten Ukraine“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Huber. „Daher haben wir nicht gezögert, die Aktion des Landesfeuerwehrverbandes durch die Abgabe der Trafos und auch unserer ‚Manpower‘ zu unterstützen.“