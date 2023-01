Tölzer Feuerwehr fängt zwei Schwäne ein und bringt sie zur Isar zurück

Von: Daniel Wegscheider

Kleintierrettung am Isarkai: Die Tölzer Feuerwehr fängt zwei Schwäne ein und bringt sie zurück ins Wasser. © Feuerwehr Bad Tölz

Bad Tölz - Mit dem Stichwort „Kleintierrettung“ ist die Tölzer Feuerwehr von der Integrierten Leitstelle zum Zentralen Busbahnhof gerufen worden. Dort mussten sie zwei Schwäne einfangen.

Der Einsatz begann am Freitag, 27. Januar kurz vor 8 Uhr. Laut Meldung der Zentrale sind am Busbahnhof Isarkai in Bad Tölz zwei Schwäne angefahren worden. Nachdem sie sich fauchend und mit den Flügel schlagend den Floriansjüngern entgegenstellten und dann flüchten wollten, „konnten wir davon ausgehen, dass sie nicht verletzt sind.“, berichtet die Tölzer Feuerwehr.

Mit einem Netz konnten die sechs Feuerwehrleute die beiden Entenvögel dann einfangen. Sie setzen die beiden Schwäne etwas flussaufwärts nach der Kaimauer am Ufer ab. „Dort sind sie sofort in die rettende Isar gegangen und davongeschwommen“, berichtet die Feuerwehr.