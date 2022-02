Tölzer „Gaudi-Rallye“ startet in die zweite Runde

Von: Daniel Wegscheider

Spiel, Spaß und Sport: Bei der Radl-Rallye in Bad Tölz können Familien an verschiedenen Stadtionen Aufgaben lösen und am Ende sogar einen Preis gewinnen. © Stadt Bad Tölz

Bad Tölz - Die Tölzer Jugendförderung wird auch 2022 wieder die Familien-Radl-Rallye anbieten. Zur Vorbereitung der Organisation sind alle Vereine eingeladen.

Im Rahmen einer Hybridveranstaltung am Mittwoch, 23. Februar, können sich interessierte Vorstände und Mitglieder informieren, wie sich ihr Verein bei der diesjährigen Neuauflage der Fahrradtour durch die Kreisstadt präsentieren kann. „Im Sommer startet eine weitere Auflage der beliebten Familien-Radl-Rallye“, berichtet Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach. „Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr geht es auch heuer wieder quer durch die Stadt.“

Familien-Radl-Rallye 2022 für 2. Juli geplant

Alle Interessierten sollten sich als Termin Samstag, 2. Juli, im Kalender ankreuzen. „Details werden gerade diskutiert, doch das Ziel der Familientour ist in jedem Fall das Bürgerhaus auf der Flinthöhe“, erklärt Otterbach weiter. Dort werden alle Teilnehmer beim Fest „Buntes Bad Tölz“ mit internationalem Essen und einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm empfangen.



Wie schon bei der Erstauflage 2021 ist auch heuer angedacht, die Tour zusammen mit den Vereinen der Stadt zu organisieren. Am Mittwoch, 23. Februar, um 18 Uhr gibt es ein Vorbereitungstreffen dazu. Aufgrund der hohen Inzidenz bietet das Team der Tölzer Jugendförderung die Veranstaltung in Hybridform an: Live findet sie im Jugendcafé an der Hindenburgstraße 32 statt. Für den Zutritt wird ein 3G-Nachweis benötigt, zudem gilt FFP2-Maskenpflicht.

Darüber hinaus ist eine Teilnahme per Video möglich. Interessierte erhalten per E-Mail an b.gassl@bad-toelz.de den Zugangslink. Fragen können während der Veranstaltung oder per Chat gestellt werden.

Verschiedene Stationen locken mit kleinen Aufgaben

Auch heuer sollen die Vereine im Stadtgebiet verschiedene Stationen aufbauen, die von Teilnehmern per Rad angefahren werden. „An jeder Station gilt es dann, eine kleine Aufgabe zu lösen und sich einen Stempel auf dem Laufzettel abzuholen“, erklärt Otterbach. Dieser nimmt an einer Preisverlosung teil.



Sozialpädagoge Bernd Gassl war vergangenes Jahr im Organisationsteam und schwärmt von der „Gaudi-Rallye“: „Bei uns stehen der Spaß und das Gemeinschaftserlebnis im Vordergrund“, betont er. „Wir fahren nicht auf Zeit und geben auch keine feste Route vor.“ Ziel sei es, dass alle Teilnehmer die angebotenen Stationen abfahren. Gassl betont: „Es war wirklich klasse, was die Vereine auf die Beine gestellt haben. Ich bin schon gespannt, was sie dieses Jahr alles planen.“