Nächsten Filialen der Postbank mit Vollsortiment sind in Holzkirchen und Rosenheim

Hauptpost in Bad Tölz schließt am 27. Juni - Stadtrat legt Resulotion ein

Von: Daniel Wegscheider

Post und die Postbank an der Hindenburgstraße in Bad Tölz werden Ende Juni geschlossen. © Daniel Wegscheider

Bad Tölz - In gut vier Wochen ist Schluss: Am 27. Juni schließt die Hauptpost in Bad Tölz an der Hindenburgstraße für immer. Kunden können das Angebot an Post- und Paketdienstleistungen jedoch weiter in der näheren Umgebung nutzen.

Wie alle Banken beobachtet auch die Postbank, dass sich der Markt sowie das Kundenverhalten in Zeiten der Digitalisierung verändere, erklärt Hartmut Schlegel, Mediensprecher der Postbank, auf Nachfrage. „Hierauf stellen wir uns unter anderem dadurch ein, dass wir für unsere Kunden unterschiedliche neue Filialformate mit differenzierten Produkt- und Serviceangeboten entwickeln.“

Hauptpost in Bad Tölz wirtschaftlich wohl nicht tragbar

Laut Schlegel überprüft die Deutsche Bank AG kontinuierlich ihr Filialnetz hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Optimierungsmöglichkeiten. Nun leider zuungunsten für die Kreisstadt. „In diesem Zusammenhang hat die Postbank beschlossen, ihre Filiale in Bad Tölz zu schließen.“

Angebot an Post- und Paketdienstleistungen bleibt in unmittelbarer Nähe auch in Zukunft bestehen

Am Dienstag, 27. Juni, ist die Filiale an der Hindenburgstraße letztmalig zu den gewohnten Öffnungszeiten zugänglich. Die gute Nachricht für alle Tölzer: Das Angebot an Post- und Paketdienstleistungen bleibt in unmittelbarer Nähe auch in Zukunft bestehen, dieses werde durch den Kooperationspartner Deutsche Post sichergestellt sein. Dafür steht ihnen in der Sachsenkamer Straße 6 eine Partner-Filiale der Deutschen Post mit den im Einzelhandel üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung – sie wird am Mittwoch, 14. Juni, eröffnen.



Eine weitere seit Anfang Mai eröffnete Postfiliale gibt es im Laden „Crazy Company“ an der Königsdorfer Straße 22f. Sie ist geöffnet von Montag bis Freitag von 8 bis 12 sowie von 14 bis 18 Uhr; samstags von 8 bis 12 Uhr. Eine dritte Partnerfiliale hat die Post in Bad Tölz außerdem im Kaufland-Supermarkt an der Lenggrieser Straße. Wie berichtet, finden im Gebäude bis Herbst 2023 umfangreiche Umbaumaßnahmen statt. Daher wurde vorübergehend die Zweigstelle auf dem gegenüberliegenden Parkplatz in einem Container untergebracht. Hier können werktags von 9 bis 18 Uhr (Samstag 9 bis 14 Uhr) Briefe und Pakete abgegeben werden. Auch eine Lotto- und Toto-Annahmestelle ist vorhanden.



Zusätzlich informiert die Postbank per Aushang und persönlichem Anschreiben über die nächstgelegenen Filialen, Beratungsmöglichkeiten und Geldautomaten in der Nähe, an denen Kunden kostenlos Bargeld abheben können.

Nächsten Filialen der Postbank mit Vollsortiment sind in Holzkirchen und Rosenheim

Die nächsten Filialen der Postbank mit Vollsortiment befinden sich dagegen in der Marktgemeinde Holzkirchen (Kreis Miesbach) an der Münchner Straße 7e und in Rosenheim an der Bahnhofstraße 21-23. „Dort können sich unsere Kundinnen und Kunden zu Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge, Privatkrediten und Wertpapieren beraten lassen“, informiert Schlegel weiter: „Dort erhalten sie auch alle gewohnten Postdienstleistungen und können Bargeld Ein und -Auszahlungen sowie Überweisungen vornehmen.“ Auch einen Geldautomaten und ein Serviceterminal gibt es in diesen Filialen. Auf Wunsch bietet die „Postbank Finanzberatung“ die Beratung zu Finanzthemen auch zuhause an.



Kostenlos Bargeld abheben können Tölzer Postbank-Kunden am Geldautomaten der Deutschen Bank an der Marktstraße 22. Darüber hinaus bieten einige Supermärkte das sogenannte Cashback-Verfahren an, bei dem man sich beim bargeldlosen Bezahlen kostenfrei Geld auszahlen lassen kann. Diesen Service gibt es in Bad Tölz etwa bei Express (Marktstraße 53), Netto (Sachsenkamer Straße 3) oder Norma (Sachsenkamer Straße 21).

Mitarbeiter der Filiale an der Hindenburgstraße werden nicht entlassen

Die Mitarbeiter der Filiale an der Hindenburgstraße werden nicht entlassen. Schlegel dazu: „Die durch die Schließung der Filiale entfallenden Stellen werden sozialverträglich im Rahmen bestehender betrieblicher Vereinbarungen abgebaut.“

Stadtrat Bad Tölz stimmt einhellig gegen die Schließung der Post an der Hindenburgstraße

Mit einer einstimmig verabschiedeten Resolution wendet sich der Tölzer Stadtrat gegen die beabsichtigte Schließung des Post-Standortes an der Hindenburgstraße.

Zuvor hatte sich bereits Bürgermeister Ingo Mehner (CSU), als er von der „unerfreulichen Sache“erfahren hatte, mit einem Schreiben an die Post gewandt und vor einem „enormen Reputationsverlust des Unternehmens“ gewarnt. Die Post erwiderte, dass die Tölzer Filiale nicht von der Deutschen Post AG, sondern von der Deutschen Bank unter der Marke Postbank betrieben werde. Die Bank erbringe die postalischen Dienstleistungen „in ihren eigenen Räumen.“ Betroffen von der Schließung wäre auch der Eigentümer des Postareals.



Wie berichtet, hat die Aureus Oberland GmbH mit Sitz in Bad Tölz die Gebäude an der Hindenburgstraße am 8. Februar übernommen. Die Familie Worbs ging dabei davon aus, dass die Post in den angestammten Räumen bleibt, so berichtete Mehner nach einem entsprechenden Gespräch. Die Post sei schließlich ein bedeutender Frequenzbringer für die angedachte Entwicklung des Areals.

Grünen-Stadträtin Johanna Pfund hatte in einem Telefonat mit dem Bürgermeister angeregt, den Stadtrat mit der Angelegenheit zu befassen, auch „wenn der Stadtrat nicht das Heft des Handelns in der Hand hat“, wie Mehner vergangenen Dienstag in der Sitzung sagte. Am ehesten könne man noch über die jeweiligen Abgeordneten etwas erreichen, so der Bürgermeister.



Wie der Resolution zu entnehmen ist, geht es in der „Hauptpost“ nicht nur um die Annahme von Briefen oder Paketen, sondern auch um das Postident-Verfahren, das nur in speziellen Postfilialen möglich ist.



Wie Grünen-Stadtrat Toni Kollmeier sagte, müsse man dazu künftig nach Holzkirchen fahren. Auch die Mitarbeiter müssten künftig weite Wege zu ihren neuen Arbeitsplätzen in Kauf nehmen.



SPD-Stadtrat Willi Streicher sprach von einer „brutalen Lücke“, die die Schließung reißen würde. Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair (FWG) plädierte dafür, „durch Argumente den Druck zu erhöhen“. Karl Bock