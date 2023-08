Tölzer Hotel „Bergeblick“ eröffnet still und leise – Betreiberfamilie sucht noch Personal

Das Hotel „Bergeblick“ oberhalb von Bad Tölz ist seit 7. August geöffnet. Eine offizielle Feier gab es nicht. © Karl Bock

Bad Tölz - Vom Modell zum Hotel: Seit Kurzem empfängt die Familie Tien nun Gäste in ihrem fertig gebauten Hotel „Bergeblick“. Die Eröffnung fand still und leise statt.

„Das ist ja viel schöner als in Kitzbühel“, konstatierte jetzt ein weiblicher Hotelgast, der sich für zwei Tage im Hotel „Bergeblick“ einquartiert hatte. Die Darmstädterin machte auf der Rückreise vom Tiroler Nobelskiort noch schnell im neuen Hotel oberhalb von Bad Tölz Station und war - wie Inhaber und Betreiber Johannes Tien berichtet - begeistert von der Aussicht aus ihrem Zimmer. Seit Anfang August ist das „Bergeblick“ in Betrieb, eine offizielle Eröffnung gab es aber nicht.

„Bergeblick“ sollte anders werden, als „normale“ Hotels

Rückblick:Im Februar 2021 präsentierte der im benachbarten Wackersberg wohnende Unternehmer Johannes Tien auf der sprichwörtlich grünen Wiese das Modell seines 100-Betten-Hotels, das anders werden sollte, als „normale“ Hotels. Schon damals hatte er von der Stadt Bad Tölz das entsprechende Grundstück am Waldrand gekauft und hiesige Architekten mit einem Entwurf beauftragt. Der wurde, nachdem die Bedenken des Tölzer Stadtrates ausgeräumt und die bürokratischen Hürden beseitigt wurden, inzwischen von zahlreichen einheimischen Firmen und mit dem 20-Millionen-Budget des Investors Realität.

49 Zimmer, Konferenzraum, Roof-Top-Bar, Tiefgarage, Spa- und Wellness

Die eigentliche Betonkonstruktion ist hinter viel Holz versteckt, neben 49 Zimmern, Konferenzraum, Roof-Top-Bar, Tiefgarage, Spa- und Wellness sowie Beauty-Bereich gibt es auch noch drei Lodges im vorgelagerten Garten. Derzeit ist Johannes Tien mit seiner Familie dabei, aus dem unansehnlichen Außenbereich während der Bauzeit eine grüne Oase entstehen zu lassen. Dazu nimmt er abends schon mal selbst den Gartenschlauch in die Hand, um die Büsche zu bewässern.

Apropos Gäste: Ein neues Haus zieht natürlich immer und so konnte sich Tien und seine 20-köpfige Mitarbeiter-Mannschaft von Beginn an über eine gute Auslastung freuen. „Ein Wochenende waren wir komplett voll“, so der Hotelier, da sind wir fast in Schwierigkeiten geraten. Schließlich wollen 49 Zimmer gereinigt werden, Frühstück gemacht, die Roof-Top-Bar beschickt und auch der Wellness-Bereich betreut werden.

Keine Küche, aber eine „Oase der Ruhe oberhalb von Bad Tölz“

Auf eine eigene Küche hat man bewusst verzichtet, „unsere Gäste wissen, dass wir keine Halbpension anbieten“, so Tien, der auf das vielfältige gastronomische Angebot in der Umgebung verweist. Auch sollen die Gäste nach einem ausgiebigen Frühstück etwas in der Umgebung unternehmen oder die „Oase der Ruhe oberhalb von Bad Tölz“ - so der Slogan - genießen.

Diese Ruhe selbst ist für die Betreiberfamilie noch in weiter Ferne, ist man doch immer noch auf der Suche nach Personal für die Zimmerreinigung und den morgendlichen und abendlichen Service. Tien vergisst dabei nicht, darauf hinzuweisen, dass der Wellness-Bereich nicht von Tagesgästen aus der Umgebung genutzt werden kann, auch die Bar im Obergeschoss steht - aus Lärmschutzgründen für die Nachbarschaft - nur Hotelgästen zur Verfügung. Das Kosmetikstudio dürfen aber auch externe Besucher nutzen. Karl Bock