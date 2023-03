Undichte Tölzer Jahnschule: Gutachter ermittelt Schaden und Verursacher

Jahnschul-Neubau: Für 150.000 Euro musste die Stadt durch eine Regensburger Firma ein Behelfsdach errichten lassen, da das darunterlegende Flachdach undicht ist. © Karl Bock

Bad Tölz - Das Behelfsdach ist fertig, jetzt wird Ursachenforschung betrieben. Am Ende soll der Gutachter herausfinden, wer eigentlich für den Pfusch beim Bau an der Tölzer Jahnschule verantwortlich ist.

Die Grundschule an der Tölzer Jahnstraße ist bereits seit vielen Jahren Baustelle. Die marode Turnhalle wurde abgebrochen und durch einen Neubau entlang der Straße ersetzt, in dem auch die Aula und der Probenraum für die Stadtkapelle untergebracht werden konnten.

Einige Gebäude auf dem Gelände wurden bereits abgebrochen, die sogenannten Punkthäuser, in denen sich noch einige Klassenräume befinden, sollen ebenfalls beseitigt werden. Im Süden des Areals wurde ein Kindergarten mit Parkplätzen errichtet, der seit der Inbetriebnahme keine Probleme bereitet.

Bekanntermaßen herrscht seit einigen Wochen auch große Freude bei der Tölzer Stadtkapelle. Der neue Probenraum im Untergeschoss des Erweiterungsbaus der Jahnschule konnte nämlich in Betrieb genommen werden. Bislang mussten die mehrfach preisgekrönten Musiker unter ihrem langjährigen Dirigenten Josef Kronwitter in beengten Räumlichkeiten in der Alten Madlschule am Schulgraben ihre wöchentlichen Proben abhalten.



Allerdings ist in dem neuen Gebäude, das im Auftrag der Stadt an der Ostseite des markanten Schulgebäudes an der Jahnstraße errichtet wurde, nicht alles in Butter.



Wie berichtet, gab es dort Pfusch am Bau: Das Flachdach erwies sich als undicht. Deshalb ließ die Stadt in den vergangenen Monaten für 150.000 Euro ein Behelfsdach errichten. Darunter findet, wie Rathaussprecherin Birte Otterbach auf Anfrage erklärt, der Rückbau des Daches statt. Sobald alles offengelegt ist, können die von der Stadt beauftragten Gutachter den Schaden in Augenschein nehmen und den oder die Verursacher feststellen. Das dürfte laut Otterbach aber noch einige Zeit dauern, zumal eine der am Bau beteiligten Firmen inzwischen Insolvenz angemeldet hat.

In dem Anbau ist auch die Schulturnhalle untergebracht, die seit Beginn des Schuljahres 2022/23 in Betrieb ist und der Schulsport dort wieder stattfinden kann. Wenn der Schulanbau komplett genutzt werden kann, können auch die sogenannten Punkthäuser auf dem westlichen Schulgelände, derzeit als Behelfs-Klassenräume genutzt, abgebrochen werden. Karl Bock