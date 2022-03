Tölzer Jahnschule nimmt an Projektwoche über gesundes und faires Essen teil

Von: Daniel Wegscheider

Bei der Projektwoche der Tölzer Jahnschule entwickelten die Schüler während der Faschingszeit auch ein nachhaltiges Kochbuch. © Sanow

Bad Tölz – In der Klasse 4a der Jahnschule ging es in der Woche vor den Faschingsferien im Unterricht nicht ganz normal zu. Aber nicht die närrische Maschkera-Zeit war daran schuld, sondern die Teilnahme an der Projektwoche zu nachhaltiger Ernährung.

Unter dem Motto „Mein Essen – gesund, klimafreundlich und fair, was will man mehr!“ wurde eine Woche lang intensiv geforscht, gelernt, gekocht, experimentiert und am Ende eine eigene Präsentation gestaltet. Mit dem Ziel, dass sich die Schüler handlungsorientiert und kritisch mit der Herkunft der Lebensmittel sowie dem eigenen Ernährungsstil auseinandersetzen.

Die heimische Landwirtschaft, deren Produkte und täglichen Aufgaben durften die Schüler am ersten Tag auf dem Abrahamhof in Benediktbeuern erleben und entdecken. Familie Sindlhauser gab dabei Einblicke in den Kuh- und Hühnerstall. Sie thematisierte neben der Ernährungs- und Lebensweise der Tiere auch deren Nutzen für den Menschen.

Den zweiten Tag gestaltete die Landfrau Petra Jorde, sie vertiefte den Bauernhofbesuch und widmete sich der gesunden Ernährung.

An den beiden darauffolgenden Tagen konnten sich die Kinder gemeinsam mit Angelika Sanow von der Ökologischen Akademie in Dietramszell an Stationen erarbeiten, wie man sich klimafreundlich ernähren kann und lernten am Beispiel von Schokolade den fairen Handel kennen.

Empathiefähigkeit stärken

Bei einem Experiment schlüpften die Schüler sogar in die Rolle von Kinderarbeiter. „Die Reaktionen der Schülerinnen und Schüler während des Experiments machen deutlich, wie gut sie sich in die Kinder hineinversetzen können und somit Empathiefähigkeit gestärkt werden kann,“ berichtete Sanow.

Mit vielen Ideen und Elan machten sich die Kinder im Anschluss an die Erarbeitung einer Präsentation, zu der Klassenkameraden anderer Jahrgangsstufen sowie der Schulleiter Christian Müller eingeladen wurden. Neben Plakaten gab es auch eine Mitmachstation mit Rätseln und Spielen, ein nachhaltiges Kochbuch sowie einen Flyer mit Tipps zur nachhaltigen Ernährung.



„Alles war bestens vorbereitet und organisiert, sodass es eine wunderschöne Woche für die Kinder war“, bilanziert Lehrerin Christine Hüüs im Rückblick: „Wunderbar war, dass jedes Kind sich mit seinen individuellen Interessen und Fähigkeiten in die Projektarbeit einbringen konnte. “



Verpflichtende Projektwoche seit 2021

Hintergrund: Seit dem Schuljahr 2021/22 müssen alle Schulen verpflichtend eine Projektwoche „Schule für´s Leben“ zum Lernfeld „Alltagskompetenzen und Lebensökonomie“ durchführen. Die an der Jahnschule durchgeführten Projektwochen (eine vor Weihnachten) fanden im Rahmen eines Modellprojekts der Umweltstation Ökologischen Akademie in Kooperation mit dem Angebot Programm Erlebnis Bauernhof sowie dem Projekt „Landfrauen machen Schule“ statt.

Das Modellprojekt wird nun von allen Beteiligten evaluiert und geprüft, in wie weit auch anderen Schulen im Landkreis die Projektwoche angeboten werden kann.