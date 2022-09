Tölzer Pflegeheim Josefistift: Mitarbeiter werden übernommen – Neubau auf Flinthöhe

Freuen sich auf das neue Tölzer Pflegeheim: (v.l.): Investor Helmut Schleich, Dieter Pflaum (Paritätischer Wohlfahrtsverband), Silke Furmanek (kaufmännische Leiterin), Michael Wächter (ebenfalls Paritätischer), Heimleiterin Bettina Emmrich, Bürgermeister Ingo Mehner und Stadtkämmerer Hermann Forster. © Karl Bock

Bad Tölz – Das Alten- und Pflegeheim Josefstift an der Bahnhofstraße wird zum Jahreswechsel vom Landesverband Bayern des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes übernommen. Zudem entsteht ein Neubau auf der Flinthöhe mit 128 Einbettzimmern.

Davon 120 vollstationäre Pflegeplätze und acht für die Kurzzeitpflege. 32 Plätze soll es in einer Demenz-Station in zwei separaten Wohngruppen im Erdgeschoss geben.

Diese Pläne wurden am Anfang der Woche im Tölzer Rathaus von Bürgermeister Ingo Mehner und Vertreter der Verwaltung vorgestellt. Das Vorhaben ist bereits länger bekannt, neu sind die Betreiber und das Bauunternehmen, die sich im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung beworben hatten.

Suche nach Investor und Betreiber für Josefistift

Der Landesverband Bayern des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes übernimmt das Josefstift, die Schleich & Haberl Firmengruppe aus Pfarrkirchen errichtet den Neubau an der General-Patton-Straße nahe der Bundesstraße 13 , wo sich derzeit der Kinderspielplatz befindet. Das jetzige Josefistift mit 90 Pflegeplätzen entspricht bekanntlich seit längerem nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Die wären am Standort an der Bahnhofstraße auch mit einem Neubau nicht zu erfüllen gewesen.

Der Stadtrat stimmte deshalb vor drei Jahren nach einer Standort-Analyse für das städtische Grundstück auf der Flinthöhe. Zugleich wurde 2019 das europaweite Konzessionsverfahren ausgeschrieben, das nun erst abgeschlossen ist. Mehner verwies auf einen umfangreichen Qualitätskatalog, den die insgesamt fünf Bewerber zu erfüllen hatten. Der Paritätische Wohlfahrtsverband erhielt zusammen mit Schleich & Haberl die höchste Punktzahl.

Neues Josefistift ist ein Ort für Schwerstpflegebedürftige und an Demenz erkrankte Patienten

Der Paritätische stehe als unparteilicher und überkonfessioneller Träger für „Vielfalt, Offenheit und Toleranz“, sagte Dieter Pflaum, Geschäftsführer der verbundenen Unternehmen in der Altenhilfe des Verbandes: „Diese Werte sind heute wichtiger denn je.“ Sein erster Eindruck vom Tölzer Josefistift sei, „dass es sich um ein sehr gut geführtes Heim“ handle.

Deshalb wolle man respektieren, wie dort bislang gearbeitet worden sei, zugleich aber auch das Pflegeheim weiterentwickeln. „Denn wir stehen vor enormen Herausforderungen“, so Pflaum. Das neue Josefistift sei dann vor allem für schwer Pflegebedürftige der Pflegegrade vier und fünf gedacht, außerdem seien Demenzkranke eine Zielgruppe, auf die man sich stärker fokussieren wolle.



Flure und lange Gänge mit Krankenhauscharakter müssen mit dem Neubau endgültig vorbei sein

Die 103 städtischen Mitarbeiter des Josefstifts wurden laut Aussagen des Bürgermeisters bei zwei Betriebsversammlungen im August über ihren neuen Arbeitgeber informiert. Sie sollen per Personalüberleitungsvertrag weiter beschäftigt werden. Im neuen Haus soll es kurze Laufweg und kleine Wohngruppen geben, man will weg vom Essenstablett. „Flure und lange Gänge mit Krankenhauscharakter müssen mit dem Neubau endgültig vorbei sein“, sagte Geschäftsführer Schleich.



Mit dem Konzept ihres neuen Arbeitgebers kann sich Josefstift-Leiterin Bettina Emmrich arrangieren. Die Verhandlungen mit dem neuen Betreiber habe sie als angenehm empfunden, sagte sie. Allerdings machte sie keinen Hehl daraus, dass ihr schwer ums Herz sei: „In vielen Jahren haben wir eine bewährte Struktur aufgebaut.“ Viele Erinnerungen würden es nicht leicht machen, in einigen Jahren in ein neues Haus umzuziehen.

Firma Schleich & Haberl und Paritätische Wohlfahrtsverbandhaben 75 Pflegeeinrichtungen in ganz Deutschland verwirklicht

Mit der auf Sozialimmobilien spezialisierten Firma Schleich & Haberl arbeitet der Paritätische Wohlfahrtsverbands nicht zum ersten Mal zusammen, beide kooperierten schon bei Projekten in Unterschleißheim, Pfaffenhofen und Manching. Die Firmengruppe hat mittlerweile 75 Pflegeeinrichtungen in ganz Deutschland verwirklicht.

Auf der Flinthöhe plane man „ein Haus, das nach außen offen ist“, sagte Schleich. Mit einer eigenen Großküche, Café und Kinderspielplatz, der in das Gesamtgefüge auf dem Areal einbezogen werden soll. „Es kommt bei Pflegebedürftigen immer gut an, wenn sich etwas bewegt“, sagte Schleich. Das neue Heim soll daher „einen permanenten Bezug nach außen“ haben. Den Standort auf der Flinthöhe halten Investor, Betreiber und Stadt für gut gewählt, schließlich seien die meisten der künftigen Bewohner nicht mehr in der Lage, „selbständig in die Stadt zu gehen“. Bis zur Fertigstellung des Hauses dürfte auch die neue Nordumfahrung fertig sein, die im Gebiet des neuen Pflegeheims eine wesentliche Verkehrsentlastung bringen wird.

Neues Josefistift eröffnet frühestens 2026 und kostet rund 20 Millionen Euro

Nach zwei Jahren Bauzeit soll das neue Josefistift 2026 oder 2027 fertig sein. Die Kosten für den Neubau dürften bei knapp 20 Millionen Euro liegen. Für die Stadt oder die Josefispitalstiftung, der eigentlichen Trägerin des jetzigen Heimes, sei ein Pflegeheim-Neubau in Eigenregie nie in Frage gekommen, so Kämmerer Hermann Forster, dessen Stellvertreterin und künftige Nachfolgerin Silke Furmanek bereits 2008 die wirtschaftliche Leitung des Hauses übernommen hat. An der Bahnhofstraße soll nach der Inbetriebnahme des neuen Hauses eine Art Seniorenzentrum entstehen. So werde dort die Altenhilfe als ursprünglicher Zweck der Josefispitalstiftung erfüllt, ist Mehner überzeugt. Karl Bock