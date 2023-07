100 Kinder ab dem Krippenalter bis zum Schuleintritt werden von rund 15 Mitarbeitern betreut

Tölzer „Kindertagesstätte Am Schlossplatz“ wird 90 Jahre – Festtag am 8. Juli

Von: Daniel Wegscheider

Aus den Anfangszeiten: Das historische Foto zeigt den Eingang zum Kindergarten am Schlossplatz in Tölz. © Kindertagesstätte

Bad Tölz - Die „Kindertagesstätte Am Schlossplatz“ feiert am Samstag, 8. Juli, sein 90- jähriges Bestehen mit einem bunten Programm für Groß und Klein. Es ist aber auch Anlass, für Leiterin Doreen Kühnlenz auf die vergangenen Jahrzehnte zurückzublicken.

„Zur Geschichte, die in einer Ausstellung im Kindergarten am Schlossplatz dargestellt wird, kann einiges berichtet werden“, erklärt Leiterin Doreen Kühnlenz: Schon im Jahre 1843 tauchte der Wunsch nach einer sogenannten Kinderbewahranstalt auf und 1858 wurde diese in der Mädchenschule untergebracht. Seither haben die „Armen Schulschwestern“ die Kinder bis in Jahre 1993 umsorgt. Der Tölzer Stadtrat beschloss bereits 1922, einen eigenen Kindergarten zu errichten.

Bau des Kindergartens am Schlossplatz in Bad Tölz startete im Oktober 1932

Dies wurde jedoch durch eine schwere Wirtschaftskrise verzögert. Doch durch viele Bürgerspenden und Zuschüsse der Stadt Bad Tölz sowie durch Eigenmittel des neu gegründeten Kindergartenvereins konnte der Bau im Oktober 1932 schließlich beginnen.



„Die Stadt stellte hierfür unentgeltlich das ruhig gelegene Gartengrundstück am Schlossplatz zur Verfügung“, sagt Kühnlenz, „allerdings mit der Auflage, dass der Kindergarten niemals zu einem anderen Zweck verwendet wird und dass alle Kinder Zutritt haben dürfen, egal aus welcher Schicht oder Konfession sie kommen“.



Die Kindertagesstätte am Schlossplatz in Bad Tölz heutzutage. © Kindertagesstätte

1933 wurde der Kindergarten am Feiertag der heiligen Apostel Peter und Paul unter großer Teilnahme der Bevölkerung durch den Stadtpfarrer Straßer eingeweiht. „In den kommenden Jahren erfolgten im Kindergarten immer wieder Umbauten und Erweiterungen und einige Jubiläen durften festlich gefeiert werden“, so Kühnlenz weiter.

100 Kinder ab dem Krippenalter bis zum Schuleintritt werden von rund 15 Mitarbeitern betreut

Heute gehört die integrative Einrichtung zu dem Kita-Verbund Heilige Familie – Oberfischbach – Schlossplatz mit der Trägerschaft der katholischen Kirchstiftung Maria Himmelfahrt Bad Tölz. „Täglich verbringen bis zu 100 Kinder ab dem Krippenalter bis zum Schuleintritt hier erlebnisreiche Tage und werden von rund 15 Mitarbeitern liebevoll, betreut und gefördert“, berichtet die Leiterin (seit 2019) der Kindertagesstätte am Schlossplatz. Die examinierte Kinderkrankenschwester und Erzieherin ist seit 2008 dort tätig.

Festtag am 8. Juli beginnt mit einem Gottesdienst in der Tölzer Stadtpfarrkirche - Buntes Kinderprogramm

„Nun sind 90 Jahre vergangen und das wird mit allen gefeiert“, so Kühnlenz. Der Festtag wird am Samstag, 8. Juli, um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche eröffnet. „Anschließend findet bei schönem Wetter im Schlossplatzkindergarten ein buntes Programm mit Spiel und Spaß statt.“ Bei Regenwetter wird das Fest in die Franzmühle verlegt. Für das leibliche Wohl unterstützen die Eltern der Kindergartenkinder und das Café Miteinand das Schlossplatzteam.



„Am Festtag freuen sich Groß und Klein den Kindergarten in seiner Vielfalt allen Interessierten zu präsentieren“ berichtet Kühnlenz. „Zum Ausklang um 16 Uhr haben wir noch einen Überraschungsgast.“ Ein kleiner Tipp sei verraten. Es ist ein lustiger Geselle mit Gitarre aus dem Wald.