Tölzer Kulturverein präsentiert neues Schauspielerensemble in der Alten Madlschule

Begeisterten mit ihrer Premiere des Einakters „Zum weiten Feld“: Neun junge Darsteller der Komischen Gesellschaft: (v.l.) Kilian Widmann, Luzia von Huene, Charlotte Rein, Christoph Bochum, Moritz Gehr, Ella Mahnel, Hellena Bigos, Dominik Rieth und Marc Schröder. © Karl Bock

Bad Tölz – Das 40-jährige Jubiläum der Theatergruppe soll 2024 beim Tölzer Kulturverein Lust groß gefeiert werden. Das sagte Vorstandsmitglied Evi Luber bei der Premiere, zu der die Komische Gesellschaft in das Kulturhaus Alte Madlschule eingeladen hatte.

Gespielt wurde als erste Vorstellung einer neuen Schauspielergeneration der Einakter „Zum weiten Feld“ - mit großem Erfolg und als vielversprechender Auftakt für weiterer Projekte.



Evi Luber erinnerte an die Geschichte des Vereins, der damals überwiegend aus Lehrern bestand, die „was für die Kultur tun wollten, und zwar etwas, wozu sie Lust hatten“. Deshalb sei auch der Name Lust entstanden. Ab November dieses Jahres werde eine neue Generation das Zepter in der angestammten Spielstätte an der Tölzer Schulgasse übernehmen – eine Generation zischen 16 und 23 Jahren, die ebenfalls durch Lehrer des Gymnasiums motiviert werde. Dass es weitergehe mit dem Theaterspielen, sei auch eine Art von Nachhaltigkeit, meinte Luber vor dem zahlreich erschienen Publikum, das vom Gebotenen nicht enttäuscht wurde.



Charlotte Rein und Marc Schröder spielten nicht nur ihre Rollen als „Möchtegern-Model und angehende Schauspielerin“ sowie als gequälter Reporter überaus überzeugend, sondern sorgten auch für die Regie, Luca Bührle war für die Technik zuständig.



Obwohl man erst im Juni mit den Proben begonnen hatte, präsentierte sich die gesamte junge Truppe schon wie alte Hasen ohne Hänger oder Versprecher. Die schauspielerischen Leistungen und die Besetzung der einzelnen Rollen verdienen größtes Lob, auch wenn dem Autor im Verlauf des Stücks „etwas die Luft ausgegangen zu sein“ scheint. Karl Bock