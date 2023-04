Von: Daniel Wegscheider

Bad Tölz - Kunst in der Kreisstadt: Bis einschließlich Sonntag, 7. Mai, sind im Kulturcafé (Ludwigstraße 34) und im Atelier der Kunstwerkstelle (Ludwigstraße 31) in Bad Tölz Werke von Mark Steffen Weber zu sehen.

Ausstellung und Präsentation der Arbeiten des Tölzer Künstlers wurden von der Kunstwerkstelle kuratiert und unterstützt vom ReAl-Verbund, der dafür einen Raum zur Verfügung stellte.

Die Malerei-Ausstellung von Mark Steffen Weber zeigt eine Auswahl von Porträt-Arbeiten seines aktuellen Schaffenszeitraums der Jahre 2019 bis 2023. „In den Bildern wird eine vielschichtige Gestaltungsweise anhand einer beeindruckenden Formensprache sichtbar“, erklärt Annette Schreiner, Inhaberin der Tölzer Kunstwerkstelle. Sie erklärt weiter: „Seine Bilder zeigen einen derlei ausdrucksstarken Stil Menschen darzustellen, die mich stark berühren und bewegen.“



So wirken sie laut Schreiner trotz bunter Farben und kräftiger Kontraste sowie verspielter Linien „eigenwillig herausfordernd für den Betrachter, weil mitunter roh und eindringlich unbequem“. Allein der innere Dialog beim Betrachten stehe im Vordergrund und sei von Bedeutung.

Weber stammt aus Starnberg und lebt seit 14 Jahren im Haus „Florida“ des ReAl-Verbunds in Bad Tölz. Seinen autodidaktischen Schaffensweg startete er mit der erfolgreichen Teilnahme am Kunst-Leistungskurs. „Sein damaliger Lehrer war maßgeblich dafür verantwortlich, den jungen Mann zu unterstützen und ihm zukunftsweisende Motivation zu geben“, berichtet Schreiner weiter.

1985 nahm Weber zum ersten Mal mit eigenen Arbeiten aus der Malerei, dem Holz- und Linolschnitt sowie Stahlplastiken mit Erfolg an der damals bekannten „ständigen Kunstausstellung“ im pädagogischen Zentrum des Ickinger Reiner-Maria-Rilke-Gymnasiums teil. Schreiner: „Kreativität und sein Wille zum Ausdruck verließen ihn seitdem nur temporär. Lebenswege haben ihre Schaffenspausen, mal länger, mal kürzer.“

Ausstellung

Die Ausstellung „Outsider Kunst“ von Mark Steffen Weber kann im Kulturcafé Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr sowie am Montag und Dienstag von 16 bis 19 Uhr besucht werden. Ebenso in der Kunstwerkstelle, sie ist am Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Die Finissage mit DJ Waterboy findet am Sonntag, 7. Mai, ab 19 Uhr im Atelier der Kunstwerkstelle statt.