Tölzer Stadt will Kurhaus um ein Nebengebäude erweitern – Umsetzung ungewiss

Von: Michaela Schubert

Das historische Tölzer Kurhaus im Gabriel-von-Seidl-Park soll am Hang ein Nebengebäude bekommen. © Karl Bock

Bad Tölz - Das Tölzer Kurhaus soll Zuwachs bekommen. Da das Gebäude bereits in die Jahre gekommen ist, soll es durch ein Nebengebäude ergänzt werden.

Es ist ein architektonisches Kleinod, entworfen vom berühmten Baumeister Gabriel von Seidl, stammt aber aus dem Jahr 1914 und ist deshalb nicht mehr auf dem neuesten Stand, was Bühnentechnik, Belüftung und Bewirtungsmöglichkeiten betrifft. Deshalb überlegt man bei der Stadt Bad Tölz schon länger, wie man das markante Kurhaus im Badeteil durch ein Nebengebäude aufwerten könnte.



Vom Neubau wird man nur die Glasfassade sehen

Es soll auf der Westseite des bestehenden Hauses gebaut werden, allerdings wird man von dem langgezogenen Neubau „nur die Glasfassade sehen“, der Rest soll im Hang verschwinden, der sich zwischen dem Kurhaus und der sogenannten Türkwiese befindet. Es soll unter anderem eine neue Garderobe, eine Toilettenanlage, einen Veranstaltungssaal und im Keller einen Lager- und Technikraum beherbergen. Damit will man für die zahlreichen Veranstaltungen im Haus besser gerüstet sein, aber auch dem aktuellen Kurhauswirt entgegenkommen. Er freut sich vor allem über den seit einigen Jahren feststellbaren „Hochzeitsboom“ in Bad Tölz.



Im Vorjahr wurde dem Stadtrat eine Machbarkeitsstudie vorgestellt und beschlossen, das Vorhaben international auszuschreiben. In der Stadtratssitzung am 25. Oktober ist im nichtöffentlichen Teil der offizielle Planungsauftrag an das Architekturbüro Beer Bembé Dellinger aus Greifenberg (Landkreis Landsberg) vergeben worden. Dies teilte Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) dieser Tage bei einem Pressegespräch mit.



Das Büro hat sich gegen 20 Konkurrenten durchgesetzt, fünf Bewerber waren in die engere Wahl gekommen. Die Jury für das Gebäude war mit den drei Bürgermeistern (Mehner, Michael Lindmair, Christof Botzenhart) sowie Vertretern der Verwaltung und des Denkmalschutzes besetzt. Vergeben wird demnächst auch die Freiflächengestaltung, für die in der Jury Stadträte der SPD und Grünen (Willi Streicher, Doris Bigos) sitzen.



Greifenberger planen das neue Nebengebäude

Das Greifenberger Büro plant einen Bau mit begrüntem Dach, der zum Parkplatz hin eine Glasfassade erhalten soll. Innen sind Edelstahlelemente, viel Holz und ein Parkettboden vorgesehen. Mehner sprach von einer sorgfältigen Auswahl der Materialien. Damit habe man sich intensiv auseinandergesetzt und den Eindruck gewonnen, dass die Architekten und Stadtplaner Beer Bembé Dellinger den Vorstellungen der Stadt am nächsten gekommen seien. Allerdings könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Bild der zukünftigen Gestaltung zeigen, es sei aber anzunehmen, dass vom Gebäude selbst nur die Glasfassade mit dahinterliegender Säulen zu sehen sein wird.

In den Hang gebaut wird deshalb, damit der markante und den Kurpark dominierende Gabriel-von-Seidl-Bau, der natürlich denkmalgeschützt ist, durch den neuen Baukörper nicht optisch beeinträchtigt oder „erdrückt“ wird. Kämmerer Hermann Forster verwies in dem Zusammenhang auf die Empfehlung der Denkmalschützer. Ein so bedeutsames Projekt sei immer auch ein Annäherungsprozess. Dazu benötige man Vertrauen. Die Architekten sollen laut Mehner möglichst im Jahr 2023 ein Ergebnis liefern. Ob die Pläne dann tatsächlich realisiert werden, darüber kann nach den Worten des Bürgermeisters erst dann entschieden werden: „Wir brauchen erst einmal ein Preisschild.“



Bis zur Projektrealisierung sind noch einige Fragen zu klären

Keine Rede war in der jetzigen Umsetzungsphase von einer auf der Türkwiese angedachten Tiefgarage mit unterirdischer Verbindung zum neuen Nebengebäude, auch die Kurhaus-Umbauarbeiten und die künftige Nutzung des Kleinen Kursaal am Vichyplatz wurden nicht erwähnt. Es sind noch viele Fragen offen, bis das Projekt realisiert werden kann. Karl Bock