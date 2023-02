Tölzer Land: Nicht angeleinter Hund jagt Reh und beißt es tot

Von: Franca Winkler

Keine Chance für das Reh: Ein Hund jagte es und biss ihm in den Hals. (Symbolbild) © Laborec425/panthermedia

Gaißach – Wegen Jagdwilderei muss sich eine 65-jährige Lenggrieserin verantworten. Ihr frei laufender Hund jagte ein Reh und tötete es durch einen Biss in den Hals.

Am Sonntag, 5. Feburar, wanderte gegen 11.30 Uhr eine 65-jährige Lenggrieserin zusammen mit ihrem Hund auf dem Fahrweg in Richtung Sonntraten in Gaißach Untermberg. Die Polizeiinspektion Bad Tölz berichtete, dass sie ihren Hund dabei nicht angeleint hatte, sondern frei laufen ließ. Dieser habe plötzlich einem Reh nachgejagt. Die Besitzerin versuchte, ihn durch ihre Rufe zurück zu holen. Doch der Hund reagierte nicht darauf. Der Vierbeiner stellte das Reh und biss diesem in den Hals, wodurch das Reh getötet wurde.

Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und verständigte die Polizei. Die Hundehalterin wird sich nun wegen Jagdwilderei vor dem Staatsanwalt verantworten müssen, berichten die Beamten. Zur Beseitigung des Reh-Kadavers wurde der Jagdpächter verständigt.