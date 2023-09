Nach Unwtter: Tölzer „Lust“ wechselt von Alten Madlschule zeitweise in einen Bierkeller

Von: Daniel Wegscheider

Der Putz bröckelt: Die Mitglieder des Kulturvereins Lust begutachten den Schaden in der Alten Madlschule. © Verein Lust

Bad Tölz - Das Dach zerschlagen, die Decke bröckelt. Der Alte Madlschule in Tölz hat der Hagel zugesetzt. Der Kulturverein verlegt nun vorübergehender seinen Veranstaltungsort ins Tölzer „Gasthaus“.

Auch der Tölzer Kultusverein Lust wurde Ende August vom Hagel nicht verschont. Da das Dach der Alten Madlschule bei dem heftigen Unwetter durch den Sturm abgehoben wurde, prasselte Regen ungehindert durch die Decke in die Innenräume und Wasser sprudelte aus den Kabelschächten. Seither ist dort auch der Strom abgestellt.

Der Veranstaltungsraum des Kulturvereins Lust in der Alten Madlschule ist vom Unwetter stark beschädigt worden. © Kulturverein Lust

Nach Unwetter: Theaterraum der Tölzer „Lust“ musste komplett geräumt werden

Die ehrenamtlichen Mitglieder des Kulturvereins der Lust haben ein arbeitsintensives Wochenende hinter sich, da durch die starken Wasserschäden der Theaterraum und die Bar komplett geräumt werden mussten. „Jetzt warten die leeren Räume auf eine Sanierung, die von der Stadt Bad Tölz als Eigentümerin bestimmt bald auf den Weg gebracht wird“, berichtet „Lust“-Vorsitzende Jeannette Stahlberg.

Das Dach der Alte Madlschule in Bad Tölz wurde vom Sturm abgedeckt und der Regen drang ins Gebäude ein. © Feuerwehr Bad Tölz

Tölzer „Gasthaus“ beherbergt den Kulturverein „Lust“ - Herbstprogramm findet dort statt

„Gasthaus“- Chef Tino Kellner hat sich bereiterklärt, das Herbstprogramm des Kulturvereins in seinen Räumlichkeiten an der Tölzer Bahnhofstraße 2 aufführen zu lassen. Im ehemaligen Bierkeller unter der Gaststätte.



So findet dort am Donnerstag, 21. September, um 20 Uhr das Konzert mit Zither, Gitarre und Bass von Josef Brustmann, Sebastian Horn und Benni Schäfer statt. Am 30. September kommt dann Harfenspielerin Evelyn Huber ins Tölzer „Gasthaus“. Karten für die beiden Veranstaltungen gibt es bei Bürobedarf Zauner an der Marktstraße (Telefon: 08041/78140). Alle weiteren Termine online auf kulturverein-lust.de.

Übrigens: Die Vorstandschaft der Lust ist zuversichtlich, dass das 40-jährige Jubiläum des Vereins im kommenden Jahr vielleicht schon in sanierten Räumen der Alten Madlschule stattfinden kann.