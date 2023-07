Zweckverband Oberland ahndet 26 Ordnungswidrigkeiten auf der Tölzer Marktstraße

Von: Daniel Wegscheider

Schieben sonst gibt`s einen Strafzettel: Der Zweckverband Oberland kontrolliert regelmäßig auf der Tölzer Marktstraße den Radverkehr. Tagsüber darf in der Fußgängerzone nicht geradelt werden. © Manfred Neubauer

Bad Tölz - Zum Schutz der Fußgänger kontrolliert der Zweckverband Kommunale Dienste Oberland regelmäßig die Tölzer Marktstraße. Besonders im Visier sind die Radfahrer, da das Fahren dort tagsüber nicht erlaubt ist.

Fußgänger haben Vorfahrt in der Tölzer Marktstraße. Radfahrer müssen zwischen 9.30 und 21 Uhr schieben. Und der Lieferverkehr kann morgens nur zwischen 6 und 9.30 Uhr sowie abends von 18 bis 20 Uhr auf die Marktstraße zum Be- und Entladen einfahren. „Das wird jedoch leider häufig missachtet“, berichtet Sprecherin Simone Bräu vom Zweckverband Kommunale Dienste Oberland. „Die Beobachtungen von gefährlichen Situationen und Beinahe-Unfällen in der abschüssigen Fußgängerzone häufen sich – gerade in der Sommerzeit.“

Bilanz: Nach zwei Stunden 26 Ordnungswidrigkeiten registriert

Vergangene Woche führte der Zweckverband Oberland im Auftrag der Stadt Bad Tölz wieder eine groß angelegte Durchfahrtskontrolle mit fünf Verkehrsüberwachern im oberen und unteren Bereich der Fußgängerzone durch. Innerhalb von rund zwei Stunden Kontrollzeit am frühen Nachmittag wurden insgesamt 26 Ordnungswidrigkeiten registriert. Die Verkehrsüberwacher stellten 14 mündliche und zwölf kostenpflichtige Verwarnungen aus.



Acht Radler, die mit hohem Tempo die Marktstraße hinunterrollten, wurden mit jeweils 25 Euro zur Kasse gebeten. Für die restlichen ertappten Radfahrer blieb es für dieses Mal bei einer mündlichen Verwarnung, nicht zuletzt aufgrund ihrer Einsicht. Aber nicht nur Radfahrer missachteten das Fahrverbot: Auch vier Autofahrer rumpelten verbotenerweise auf die Marktstraße . Sie zahlten dafür 50 Euro.

Mehrzeit der angehaltenen Radfahrer zeigen sich verständnisvoll

Die Mehrheit der Angehaltenen, hatten sich im Gespräch mit den Verkehrsüberwachern „erfreulich verständnisvoll und schuldbewusst gezeigt“, berichtete Thorsten Preßler, Leiter Außendienst und stellvertretender Geschäftsführer des Zweckverbandes. Daher wäre der überwiegende Teil auch nur mündlich verwarnt worden. Preßler dazu: „Schließlich dient diese Aktion ja nicht dem Abkassieren, sondern generell dem Schaffen von mehr Sicherheit für Fußgänger und Fußgängerinnen. Dazu tragen Aufklärungsgespräche wie heute im Zuge mündlicher Verwarnungen in hohem Maße bei“.



Der Zweckverband Oberland nimmt seit April 2022 die Verkehrsüberwachung im Auftrag der Stadt vor, dazu zählt seit vergangenem Jahr auch die regelmäßige Verkehrsüberwachung auf der Marktstraße. Laut Preßler werde ab Mai und in den Sommermonaten der Radverkehr zweimal pro Monat kontrolliert.

Im Sommer 2022 krachte ein Radfahrer in eine Fußgängerin auf der Tölzer Marktstraße

„In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Verstößen und erheblichen Gefährdungen“, berichtet Preßler. Etwa im Sommer 2022: Damals krachte ein Radfahrer in eine Fußgängerin, die sich bei dem Unfall verletzte. „Hier ist zweifellos regelmäßiges Kontrollieren durch unsere Verkehrsüberwacher nötig.“