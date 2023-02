Tölzer Stadtrat nimmt Beteiligungsbericht ohne Diskussion einstimmig an

Auch an der Blomberg-Bahn ist die Stadt beteiligt. Einnahmen werden unter anderem über Parkgebühren generiert. © Karl Bock

Bad Tölz - Dine Darstellung, die sich jährlich wiederholt, aber nicht immer zu den gleichen Ergebnissen kommt ist der Beteiligungsbericht der Stadt. Der Etat erzielte Gewinn, aber es stehen auch große Investitionen an.

Um Transparenz geht es beim Beteiligungsbericht, der seit 1998 von den Kommunen vorgelegt werden muss. Darin ist aufgeschlüsselt, an welchen privatwirtschaftlichen Unternehmen eine Stadt oder eine Gemeinde Anteile hat. Kämmerer Hermann Forster listete in der jüngsten Stadtratssitzung Beteiligungen von Blomberg-Bergbahn bis Jodquellen AG auf.

Hundertprozentige Tochter der Stadt sind die Tölzer Stadtwerke. Die Gesellschaft ist neben der Stromversorgung auch für das Eisstadion, Hallenbad sowie Freibad Eichmühle zuständig. Bei 25,6 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2021 konnte ein Gewinn von 1,5 Millionen Euro erzielt werden.

Allerdings stehen für die Stadtwerke große Investitionen an, wie der Bau einer Nahwärmeversorgung hinter dem Feuerwehrhaus an der Lenggrieser Straße, die Nahwärmeerschließung des Jahnschulareals, der Betrieb des Eissportzentrums und bauliche Maßnahmen für das Hallenbad auf der Flinthöhe. Im Badeteil wurden im Jahr 2022 zudem umfangreiche Arbeiten für die Wärmeversorgung durchgeführt.

Der Kurhausverein ist ebenfalls eine hundertprozentige Tochter der Stadt. Er hat die Aufgabe, das Kurhaus zu unterhalten und zu vermieten. Hier ergab sich im Jahr 2021 ein Minus von gut 38.000 Euro, das von der Stadt getragen werden muss. Eine kleine Summe im Vergleich zu den Investitionen, die in den nächsten Jahren am Gabriel-von-Seidl-Bau anstehen. Bekanntlich soll ein Anbau entstehen, für den derzeit die Planungen laufen.

Ebenfalls im Kurviertel angesiedelt ist die Beteiligung der Stadt an der privaten Jodquellen AG, die als Zweckerfüllung immer noch das Ziel hat, das Heilmittel Jodquelle zu vermarkten. Trotz der Schließung des Hotels Jodquellenhof 2014 und des Freizeitzentrums Alpamare ein Jahr später hat die Gesellschaft, an der die Stadt 834 von 3.000 Aktien hält, im Jahr 2021 bei einem Umsatz von einer Million Euro 301.000 Euro Verlust gemacht.

Erfreulicher die 120.000 Euro Gewinn, die die SEBA Seilbahn GmbH im Jahr 2021 bei einem Umsatz von 1,9 Millionen Euro erwirtschaftet hat. Hier handelt es sich um die Blombergbahn, die zu einem Fünftel der Stadt gehört, zu 64 Prozent Hans Zintel jun. „Die Ertragssituation hat sich auch 2022 sehr zum Positiven verändert“, sagte Forster, „zum einen durch das gute Wetter und zum anderen durch die inzwischen deutlich höheren Parkgebühren.“ Er wies jedoch drauf hin, dass man am touristischen Aushängeschild der Stadt, dem Blomberg, jährlich investiere. Aktuell sollen ein Unterstand und eine Toilettenanlage am Berg entstehen. Auch in die Winter-Rodelbahn will man investieren.

Zur Entwicklung und Verwertung des Flintkasernen Areals wurde die EGT GmbH und Co Verwaltung KG gegründet, die im Jahr 2021 ein Minus von 259.000 Euro hinnehmen musste. Grund unter anderem ist die Sportjugendherberge, die in der Pandemie „größter Verlierer war“, so Forster. Man hoffe auf eine bessere Auslastung in diesem Jahr. Karl Bock