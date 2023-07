Bad Tölz: Die geplante Nordspange bringt einige Veränderungen mit sich

Teilen

Hier soll das neue Pflegeheim der Stadt gebaut werden, sodass der jetzige Spielplatz verlegt werden muss. Auch der Bau der Nordumfahrung im kommenden Jahr wird große Veränderungen für das Lettenholz mit sich bringen. © Karl Bock

Bad Tölz - Lettenholz, Pflegeheim und B 13. Die geplante Nordspange in Bad Tölz wird das Stadtbild verändern - besonders der Stadtteil Lettenholz.

Dem nordöstlichen Tölzer Stadtteil, dem Lettenholz, eingerahmt von der B 13 und B 472, stehen in den kommenden Jahren große Veränderungen bevor. Das von Wohnblöcken dominierte Areal gegenüber der ehemaligen Kaserne wird sein Gesicht verändern, wenn die Nordumfahrung fertiggestellt ist.



Der seit Jahrzehnten geplanteBau der Nordspange soll 2024beginnen - was unter den Anwohnern Sorgen weckt. Ihr Vorstellungen gelte es „rechtzeitig abzuholen und einzubinden“, sagte CSU-Fraktionssprecher René Mühlberger in einer Sitzung des Stadtrats.

Weitere Infoveranstaltung für die Lettenholz-Bewohner geplant

Und auch die Grünen, die voriges Jahr eine Ortsbegehung mit den Lettenholz-Anwohnern unternommen hatten, wandten sich an den Bürgermeister. Johanna Pfund fragte nach, inwieweit die Bevölkerung in dem Stadtquartier über Veränderungen aufgeklärt und ob noch Informationsveranstaltungen für die Lettenholz-Bewohner vorgesehen seien.



Ingo Mehner (CSU) zufolge habe bereits am 26. April durch einen Austausch mit den Mietern der sechs städtischen Gebäude an der General-Patton-Straße und am 5. Mai in Zuge der vierten Bürgermeister-Radltour ein Austausch stattgefunden. Die nächste Info-Veranstaltung sei geplant, sobald die Firmengruppe Schleich & Haberl als Investor die Eingabeplanung für das neue Pflegeheim eingereicht habe. Wie Kämmerin Silke Furmanek sagte, dürfte dies im vierten Quartal dieses Jahres geschehen.

Tölzer Pflegeheim vor dem ehemaligen Kasernentor

Neben dem durch Rodungen und Planierungen bereits teilweise begonnenen Straßenbau zwischen dem Maxlweiher, weiter nach Norden entlang bis zur Allgaustraße (Firma Sitec) und dann in einem großen Bogen über das ehemalige Flugplatzgelände bis nach Greiling wird im Bereich der Kreuzung der beiden Bundesstraßen vor dem ehemaligen Kasernentor auch ein Pflegeheim gebaut werden.

Der von der Stadt gewünschte Neubau entsteht auf dem Areal, auf dem sich jetzt noch der Kinderspielplatz befindet, der auf dem Gelände entlang der Bundesstraße 472 neu angelegt werden soll - vom jetzigen Dirtpark bis hinab zur Einmündung der B 13.

In Gesprächen mit Anwohnern habe die CSU schon „konkrete Anregungen und Hinweise mit auf den Weg“ bekommen, sagte Mühlberger. Dies betreffe zum Beispiel die Anbindung des Viertels an die Innenstadt, die Art des Straßenrückbaus, die Integration des neuen Pflegeheims und die allgemeine Verkehrssituation.

Stau auf der B 13: Leitbaken sollen gefährliches Überholen vermeiden

Mühlberger war als Vorsitzender der Städtischen Verkehrskommission außerdem wegen der vielen Staus auf der Bundesstraße 13 auf das Landratsamt zugegangen Mit Erfolg, wie Bürgermeister Mehner (CSU) anmerkte. Mühlberger habe erreicht, dass Leitbaken aufgestellt wurde, „um das verkehrswidrige und auch gefährliche Überholen zu reduzieren“. Dies sei eine langjährige Forderung vieler Anwohner gewesen, die Stadt selbst habe dies nicht umsetzen können, da es sich um eine Bundesstraße handelt. Karl Bock