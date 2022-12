Polizei warnt vor rumänischen Betrügerpaar

Von: Michaela Schubert

Teilen

Gutmütiger Münchner bezahlt Tankrechnung für rumänisches Betrügerpaar im Wert von 75 Euro und merkt den Betrug erst danach. © PantherMedia / Chalabala

Bad Tölz - Die Polizei warnt die Bürger vor einem rumänischen Betrügerpaar und bietet um Mithilfe. Die beiden ergaunerten sich 40 Liter Diesel an der Tankstelle in der Lenggrieser Straße in Bad Tölz.

Ein rumänisches Paar zockt seit Monaten in ganz Bayern gutmütige Helfende ab. Am Donnerstag (22. Dezember) schnappt die Falle für einen 27-jährigen Münchner erneut zu. Das Gaunerpaar rumänischer Herkunft sprach den Münchner an der Tankstelle in der Lenggrieser Straße an und gab vor, dass ihre Karte nicht funktioniere und baten den jungen Mann um Hilfe, heißt es im Bericht. Daraufhin übernahm der Münchner die Rechnung der Betrüger - 40 Liter Diesel in Höhe von 75 Euro. Als Pfand hinterließen die Rumänen wertlosen Schmuck und ihre (nicht existierende) Handynummer. Hellhörig wurde der Geschädigte erst, als er unter der angegebenen Handynummer niemand erreichte.

Gesucht werden ein 50-jähriges Paar. „Sie fahren derzeit einen grauen grauen Pkw BMW 530d mit gelben Kennzeichen aus GB (Großbritannien) unterwegs“, teilt Polizeihauptkommissar (Bad Tölz) Alois Grünwald mit.

Folgende Maschen haben die Gauner auf Lager

„Die beiden 50jährigen sind mit einem grauen Pkw BMW 530d mit gelben Kennzeichen aus GB (Großbritannien) unterwegs“, erklärt Grünwald weiter. Eine der Maschen sei es einen Notfall an einer dichtbefahrenen Straße vorzutäuschen. Sobald sich ein Opfer findet betteln sie dieses um Treibstoff oder Geld an. Als Gegenwert überlassen sie den gutgläubigen Verkehrsteilnehmern absolut wertlose Schmuckstücke.

Als weitere Masche täuschen sie an Tankstellen gegenüber anderen Kunden vor, daß ihre Tankkarte nicht funktionieren würde und lassen sich von diesen ihre Tankrechnung bezahlen. Auch hier versprechen sie unter Angabe einer (nicht existierenden) Handynummer und Aushändigung von wertlosem Schmuck eine Rückzahlung, wie bereits oben berichtet.

Die Personalien der Täter sind bereits bekannt, der Wohnsitz jedoch nicht heißt es. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bürger - Hinweise auf den Aufenthalt der Betrüger gehen bitte an die Polizeiinspektion Bad Tölz unter der Telefonnummer 08041-761060. mis