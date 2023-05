Benefizaktionen wie der Kinderflohmark, die Ukrainie-Hilfe Oberland und Tölzer Tafel

22. Tölzer Rosentage finden am Pfingstwochenende statt – 167 Aussteller

Freuen sich auf die Tölzer Rosen- und Gartentage: (v.l.) Martina Duschl, Dagmar Wieser und Michaela Dorfmeister vom Rosentage-Team sowie Kurdirektorin Brita Hohenreiter. © Karl Bock

Bad Tölz - Bei den Tölzer Rosentage von Freitag, 26. Mai, bis Montag, 29. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr in den Klostergärten und im Franziskaner Park gibt es alles rund um Rosen, Pflanzen, Lifestyle, Accessoires, Kunst und Genuss.

Los geht`s heuer am Freitag um 11 Uhr mit der offiziellen Eröffnung durch den Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner. Neben dem Angebot der Händler gibt es an allen vier Tagen ein buntes Veranstaltungsprogramm mit Musik sowie Vorträgen vom Aufblühen bis zu Wasseradern. Für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt.

Eintritt der Tözer Rosentage wie bisher: Tageskarte kostet 7 Euro pro Person

Das Angebot ist so vielfältig, dass Veranstalterin Michaela Dorfmeister von der Rosentage GmbH stolz darauf verweist, dass es viele Besucher gibt, die sich eine Mehrtageskarte anschaffen. Ansonsten kostet der Tageseintritt wie bisher sieben Euro pro Person, Kinder bis 15 Jahre sind frei. Willkommen sind auch an der Leine geführte Hunde. Neu ist, dass es auf der Eintrittskarte einen abtrennbaren Abschnitt gibt, der bei den meisten Ausstellern eingelöst werden kann und mit dem es bei einem Einkauf ab 50 Euro entweder einen Rabatt oder eine Warendraufgabe gibt.

Sangerhauser Rosenprinzessin Leni I. schaut bei den Tölzer Rosentage am Sonntag vorbei

Treue Rosentage-Besucher wissen, dass alle Jahre eine prominente Persönlichkeit vorbeischaut. Heuer ist es am Sonntag um 12 Uhr der Besuch der 10. Sangerhauser Rosenprinzessin Leni I. Sie repräsentiert das Europa-Rosarium Sangerhausen (Sachsen-Anhalt), die größte Rosensammlung der Welt. Die ist ebenfalls mit einem Stand auf den Rosentagen vertreten.



Bereits am Samstag um 11 Uhr findet im Pavillon auf dem Gelände der Festakt zum 75-jährigen Jubiläum der Landfrauen statt, zu dem auch Landesbäuerin Christine Singer erwartet wird. Die Initiative dazu ist von der hiesigen Kreisbäuerin Ursula Fiechtner ausgegangen.

Benefizaktionen wie der Kinderflohmark, die Ukrainie-Hilfe Oberland und Tölzer Tafel

Auch Benefizaktionen sind heuer wieder geplant, so findet am Samstag ab 10.30 Uhr auf der großen Wiese im Rosengarten ein Kinderflohmarkt zugunsten der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München statt. Die Ukraine Hilfe Oberland ist mit einem Stand vertreten, ebenso die Tölzer Tafel (beim BRK) und der Ukraine Helferkreis Utting bietet einen großen Bücherverkauf.

Für das leibliche Wohl sorgt in bewährter Weise der Frauenkreis Fischbach mit selbstgebackenem Kuchen, zudem ist heuer erstmals die seit knapp einem Jahr bestehende integrative Kaffeerösterei Yoanda aus Wolfratshausen mit dabei.

Tölzer Rosentage ist das älteste Gartenfestival im Oberland

Bei den Rosentagen handelt es sich laut Dorfmeister um das älteste Gartenfestival im Oberland, entsprechend groß dürfte auch der Andrang an auswärtigen Besuchern sein. Hier empfiehlt Dorfmeister entweder das Zentralparkhaus oder die Parkplätze am Bahnhof und auf der Flinthöhe. Der zur vollen Stunde am Bahnhof-Vorplatz startende RVO-Bus bringt die Besucher direkt zum Max-Hoefler-Platz. Parkflächen im Badeteil sind heuer eher rar, da dort umfangreiche Arbeiten der Stadtwerke stattfinden. Karl Bock