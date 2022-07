Ende einer Ära: Tölzer Sing- und Musikschule verabschiedet Walter Frei

Walter Frei wurde von Musikschulleiter Harald Roßberger (r.) mit einem Aquarell des Reichersbeurer Karikaturisten Hans Reiser gewürdigt. © Karl Bock

Bad Tölz – Bei der Hauptversammlung der Tölzer Sing- und Musikschule wurde jüngst der seit 33 Jahren tätige Erste Vorsitzende Walter Frei verabschiedet.

„Keine Amtszeit, sondern eine Ära geht heute zu Ende“, sagte dazu der Dritte Bürgermeister und Kulturreferent von Bad Tölz, Christof Botzenhart.



Der ehemalige Tölzer Zahnarzt und Autor mehrerer Bücher über die Stadthistorie und hiesige Maler stand seit 1989 an der Spitze des Vereins. Nun übergab der Vorsitzende des Trägervereins sein Amt an seinen langjährigen Stellvertreter Landrat Josef Niedermaier.

Frei ein unermüdlicher Drehorgelspieler im Dienst der Kultur

Anschließend dankten die Vereinsmitglieder dem 81-Jährigen mit stehenden Ovationen und einer Karikatur von Hans Reiser, die Frei als unermüdlichen Drehorgelspieler im Dienst der Kultur zeigt.



In seinem letzten Rechenschaftsbericht ging Frei bis zur Gründung der Singschule im Jahr 1959 zurück, als Gerhard Schmidt-Gaden erster Leiter war. 1963 wurde daraus dann die heutige Sing- und Musikschule, die Gesangs- und Instrumentalunterricht in den Räumen des Jugendheims vermittelte. Danach erfolgte der Umzug in ein Interimsgebäude an der Jahnschule, der Verein geriet in Existenzsorgen und die Schülerzahlen sanken.

Frei bringt Verein 1989 wieder auf Kurs

1989 übernahm Frei den Vereinsvorsitz und stellte mit Harald Roßberger, einen heute noch tätigen hauptamtlichen Schulleiter, eine professionelle Verwaltung auf und sorgte für die notwendigen finanziellen Mittel.

Als Glücksfall erwies sich, dass 2006 das ehemalige Finanzamt Am Schlossplatz vom Freistaat gekauft und mit Hilfe der gleichnamigen Stiftung das heutige Greiner Kulturhaus geschaffen werden konnte. Aktuell unterrichten 40 Lehrer an die 1.000 Schüler aus Bad Tölz und Umgebung, der Jahresetat beträgt fast 800.000 Euro.



Unter der Ägide von Frei, der stets ehrenamtlich von seiner Gattin Christl unterstützt wurde, ist eine Stiftung ins Leben gerufen werden, mit der Instrumente gekauft oder Schüler gezielt unterstützt werden.

Für seine Verdienste um die Tölzer Musikschule, die anders als in vielen bayerischen Orten keine städtische Einrichtung, sondern ein Verein ist, wurde Frei vor einigen Jahren vom damaligen Bürgermeister Josef Janker mit der Tölzer Verdienstmedaille ausgezeichnet.

Schöne Erinnerung: Landrat Niedermaier lernt in der Musikschule Klavier

Die Kandidatur Niedermaiers zum neuen Vorsitzenden entsprach dem Wunsch von Frei, der sich daran erinnerte, dass er in all den Jahren jeweils vom Bürgermeister der Stadt als Stellvertreter unterstützt worden war, angefangen vom früh verstorbenen Albert Schäffenacker bis zu Niedermaier, der vor seiner Landratstätigkeit ebenfalls Tölzer Bürgermeister war.

„Der eine oder andere wird sich sicher fragen, ob ich nichts anderes zu tun habe“, sagte Niedermaier. Andererseits seinen viele schöne Erinnerungen mit der Musikschule verbunden, wo er einst bei Birgit Niedernhuber das Klarinettenspiel gelernt habe. Da auch eine seiner beiden Töchter dort ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert habe und er viele Jahre Stellvertreter von Frei gewesen sei, „spüre ich eine gewisse Verpflichtung, mich für die Schule zu engagieren.“ Er deutete aber an, dass es bei der nächsten Wahl eine Verjüngung der Vorstandschaft geben müsse.

Zum Abschied musikalische Einlagen des Machado Quartetts

Wie es sich für eine Musikschule gehört, wurde Frei von Atsuko Heuberger am Klavier sowie mit Einlagen des Machado Quartetts verabschiedet. Die Musiklehrer dichteten die bekannten Lieder „Bel Ami“, „Tür an Tür mit Alice“ und „Jetzt is soweit“ auf Frei um, der ganze Saal sang den Refrain mit.



Schulleiter Harald Roßberger sagt über Frei: „Früher war er Chef und Autorität, jetzt Freund und Ratgeber“. Der Schulleiter betonte auch die Bedeutung des Musikunterrichts während der Corona-Zeit. Ob Fern- oder Präsenzunterricht, die Musikschule „konnte sich als beständiger Begleiter für Schülerinnen und Schüler positionieren“.

Durch die Erhöhung des jährlichen Zuschusses der Stadt in 2021 und die Hilfe der Bayerischen Sing- und Musikschulen konnten auch finanzielle Ausfälle weitgehend abgefedert werden. Karl Bock