Ausleihen, ohne zu warten: die neue Technik in der Tölzer Stadtbibliothek

Zwei Benutzerterminals und eine Rückgabebox

Von Fridolin Thanner schließen

Bad Tölz – Wer in der Tölzer Stadtbibliothek Bücher ausleiht, profitiert jetzt von neuer Technik. Es muss nun nicht mehr jedes Buch einzeln gescannt werden.

Nutzern in der Tölzer Stadtbibliothek stehen nun zwei Terminals zur Verfügung, an denen sie einfach selbst und im Stapel ihre Medien auflegen, einlesen und verbuchen können. Damit sollte es zu keinen längeren Wartezeiten mehr kommen. Und das Bibliotheks-Team hat mehr Zeit für andere Aufgaben.

42.000 Euro investiert die Tölzer Stadtbibliothek in digitale Benutzerterminals

„Wir sind jetzt für die Zukunft gut gerüstet“, freut sich Bibliotheksleiterin Melanie Sappl über die neue Technik. Möglich wurde die Umrüstung durch ein Förderprogramm des Bundes. Rund 42.000 Euro hat die Bibliothek beantragt und praktisch die gesamte Summe bewilligt bekommen. Nur 10 Prozent der Kosten muss die Stadtbibliothek selber übernehmen.

Von dem Geld wurden zwei Benutzerterminals angeschafft und alle Medien entsprechend ausgestattet. „Viel Arbeit“, wie Sappl weiß. Etwa sechs Monate hat sie mit ihrem Team benötigt, um den Bestand von etwa 40.000 Medien mit einem sogenannten RFID-Tag zu bekleben.

Diese Etiketten ersetzen die bisherigen Strichcodes, mittels elektromagnetischer Wellen erkennen die Terminals die Medien. Dort brauchen die Nutzer nur ihren Ausweis einlesen und die Bücher auf die Ablage legen – alle auf einmal. Das System erfasst die einzelnen Medien und verbucht sie, was auf dem Bildschirm Schritt für Schritt zu verfolgen ist.

Trotz digitaler Ausleihe von Büchern gibt es weiterhin die klassische Entleih-Theke in Bad Tölz

Der neue Service steht sogar in mehreren Sprachen zur Verfügung. Wer aber gern wie bisher seine Bücher an der Entleih-Theke scannen lässt, hat dazu natürlich weiter die Möglichkeit. „Man kann, muss aber nicht“, sagt Sappl zur neuen Technik.

Sie ist dennoch überzeugt, dass diese gern genutzt wird – und ihre Mitarbeiter dadurch mehr Zeit für beispielsweise spezielle Beratung haben. „Wir bekommen mehr Kapazitäten für qualitätvollere Aufgaben“, ist Sappl überzeugt. Auch an Führungen für Schulklassen denkt sie dabei.

Rückgabebox an der Tölzer Stadtbibliothek entlastet Öffnungszeiten

Die Bücherrückgabe ist ebenfalls über die neuen Terminals möglich – und über eine weitere Neuerrungenschaft. Mithilfe der Förderung hat die Stadtbibliothek zudem eine Rückgabebox angeschafft, von der in erster Linie Leser profitieren, die es nicht zu den Öffnungszeiten zur Bücherei schaffen.

Nun ist es Tag und Nacht möglich, Bücher und Co. in diese Rückgabebox vor der Bibliothek einzuwerfen. Die Mitarbeiter buchen die Medien dann am nächsten Tag wieder ein. Ein Federsystem im Inneren sorgt für Dämpfung, damit nichts kaputt geht beim Einwerfen in die Rückgabebox. Auch sie ist ein schöner neuer Service.