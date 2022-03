Tölzer Stadträte über Klagen zum Bauprojekt „Hintersberg II“

Bauprojekt auf der Zwickerwiese: Die derzeitigen Erdarbeiten für Zufahrt und Kanalisation dauern bis Herbst. © Bock

Bad Tölz – Auf der bis 2021 als Weide dienenden Zwickerwiese, soll für einheimische Wohnraum entstehen. Anlieger der Heißstraße sind von der Zufahrt nicht begeistert und haben mehrfach Klage eingereicht. Bislang wurde alles abgeschmettert.

In vielen Sitzungen hat sich der Tölzer Stadtrat mit dem Bebauungsplan Hintersberg II befasst. Da man sich bei der Stadt vor Gericht keine Blöße geben will, stand jetzt ein erneuter Satzungsbeschluss auf der Tagesordnung. Noch vor der eigentlichen Beratung bemängelten mehrere Stadträte eine verspätete Information durch die Verwaltung, da wichtige Unterlagen nicht wie üblich drei Tage vor der Sitzung im Internet verfügbar gewesen wären.

Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) erklärte auf die entsprechenden Vorhaltungen von Gabriele Frei (CSU), dass der Vertrag mit dem bisherigen Grundeigentümer erst kurz vor der Stadtratssitzung unterschrieben worden sei. Mehners Meinung nach, sei es für ehrenamtliche Stadträte „leistbar, vier zusätzliche Seiten innerhalb von 24 Stunden zu lesen.“



Kritik an später Information wird laut

Julia Dostthaler hätte es besser gefunden, die Beratung „auf die nächste Sitzung zu verschieben“. Und Johanna Pfund, Fraktionssprecherin der Grünen, sprach von einem „Kommunikationsproblem“, schließlich habe man sich darauf verständig, dass die Stadträte „alle Unterlagen bis Freitag vor der Sitzung erhalten.“ Ulrike Bomhard (FWG) verwahrte sich gegen den Vorwurf, die rechtzeitige Information „sei eine Sache des Anstands“. Es sei halt nun mal aus verschiedenen Gründen knapp geworden, deshalb brauche es nicht pauschal einen kritischen Unterton.



Frei konterte den Hinweis des Bürgermeisters, sie hätte auch telefonisch nachfragen können mit dem Einwand, sie habe am Freitag sechs Mal bei der Stadt angerufen und Bauamtsleister Christian Fürstberger nicht erreicht. Dies sei einem Termin im Landratsamt geschuldet gewesen, meinte der Angesprochene, der sich dafür entschuldigte, dass Anhänge seiner Mail an die Räte „nicht zu öffnen waren.“



Moritz Saumweber (Grüne) sah dennoch eine Absicht der Verwaltung, schließlich habe man um die Unterlagen beim umstrittenen Hotelbau Wackersberger Höhe ebenfalls „kämpfen müssen“. Dies wollte wiederum der sichtlich genervte Bürgermeister nicht auf sich sitzen lassen, sprach von einer Stimmungsmache „einiger weniger“ und forderte sie auf „bei den Tatsachen zu bleiben“. Seiner Meinung nach bringe es „keinen Mehrwert“, wenn man „Zwischenstände“ veröffentliche.

Passus „Regenwasser-Beseitigung“ müsse in Plan aufgenommen werden

In der Sache war man sich - Ausnahme Frei und Johannes Gundermann (Grüne) - relativ einig. Konkret ging es darum, dass man beim künftigen Baugebiet das Konzept der Niederschlagswasserbeseitigung nicht ausdrücklich thematisiert habe. Deshalb schlug Fürstberger vor, in die Satzung den Passus mit aufzunehmen, dass das anfallende Niederschlagswasser in den öffentlichen Regenwasserkanal eingeleitet werden soll. Das restliche Regenwasser kann nach Norden abfließen.



Ebenfalls war in einer Klage angeführt worden, dass sich durch die Verfüllung des sogenannten Arnold-Stollens die Bodenverhältnisse geändert hätten und mit einem Schichtwasserrückstau zu rechnen sei. Das sieht ein von der Stadt in Auftrag gegebenes Gutachten ganz anders. Bekanntlich hatte sich bei der Ausweitung des Baugebietes herausgestellt, dass dort früher einmal vergebens nach Kohlevorkommen gegraben worden war. Die Überreste des Stollens waren dann im Auftrag der Stadt durch eine Spezialfirma fachmännisch verfüllt worden.

Auf Nachfrage von Frei teilte Fürstberger mit, dass noch zwei Klagen laufen. Wobei er der Meinung sei, dass bei einem Anlieger gar keine Klagebefugnis bestünde, da er zu weit vom Baugebiet weg wohne. Weiter wollte Frei wissen, ob die künftigen Käufer der Grundstücke über die Klagen informiert würden, was Mehner bejahte. Für sie bestehe aber kein Risiko, da die Stadt als Grundeigentümer den entsprechenden Bebauungsplan „jederzeit nachschärfen“ könne, sodass keine Gefahr bestehe, dass man vor Gericht unterliege und „das Baugebiet fliegt“.



„Manche klagen, weil man eben klagen könne“

Mehner bedauerte in diesem Zusammenhang die Klagebereitschaft der Anlieger, doch die Alternative sei nur, „nix zu machen“. Auch Fürstberger mutmaßte, dass manche klagen, weil man eben klagen könne. Die Kehrseite seien Kosten, die für die Stadt und die künftigen Eigentümer durch notwendige Gutachten entstehen.



Saumweber wollte wissen, ob auf die Stadt Schadensersatzansprüche zukommen. Dies verneinte der Bürgermeister: „Die Wiese ist immer bebaubar und wenn was nicht passt, können wir beim Bebauungsplan nachbessern. Zudem hat niemand einen Anspruch auf die Aufstellung eines Bebauungsplanes.“ Nach der mehrheitlichen Zustimmung meinte Fürstberger: „ Das ist jetzt so sicher wie die Verwendung eines Hosenträgers zusätzlich zum Gürtel.“ Karl Bock