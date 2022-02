Tölzer Stadtrat befasst sich mit Greilings Photovoltaikanlage: „Lage nicht optimal“

Teilen

Die Greilinger Pläne, direkt am ehemaligen Flughafengelände einen großen Solarpark zu errichten, stoßen bei der Kreisstadt nicht auf Gegenliebe. © Karl Bock

Bad Tölz – Zum zweiten Mal befassten sich die Tölzer Stadträte mit dem Vorhaben der Gemeinde Greiling, am östlichen Ortseingang von Bad Tölz einen Solarpark zu errichten. Ihre kritische Meinung bleibt.

Im Juli 2021 hatte der Tölzer Bauausschuss eine negative Stellungnahme dazu abgegeben, weil man befürchtete, dass das Tölzer Ortsbild durch massiv beeinträchtigt werde. Jetzt wurde der gesamte Stadtrat damit befasst, die seinerzeitige Ablehnung des Vorhabens wurde im Beschluss nun abgemildert: man spricht jetzt davon, dass die Lage der an sich begrüßenswerten Anlage „nicht optimal sei“. Dennoch kam es nicht zu einem einstimmigen Beschluss, sieben Grüne und Matthias Winter (CSU) stimmten dagegen.

Die Tölzer Nordumfahrung, die jetzt endlich Wirklichkeit wird, bedeutet das endgültige Aus für den früher lange Jahre von der US-Armee genutzten Flughafen der Flint-Kaserne. An seiner Stelle möchte die Gemeinde Greiling ein 2,8 Hektar großes Solarfeld an der Bundesstraße 472 errichten. Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) und die Verwaltung befürchten, dass das Ortsbild dadurch massiv verändert wird. Geplant wird ist eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage mit 5.600 Modulen und einer Gesamtleistung von 2.000 Kilowatt-Peak. Die Solarmodule sollen eine Höhe bis zu 3,5 Metern haben.

Bad Tölz kritisiert Solarfeld: Stadt fürchtet um Optik

Das bringt Bad Tölz in eine Zwickmühle: Zum einen bekennt sich die Stadt zur Energiewende und hat vor Jahren selbst ein großes und kaum störendes Solarfeld im Gewerbegebiet Farchet angelegt, zum anderen befürchtet sie jedoch, dass sich das Stadtbild am östlichen Ortsausgang erheblich zum Schlechten verändert. Die Bedenken sind nachvollziehbar, nachdem Tölz-Besucher auch an anderen Ortseingängen wie aus Lenggries, Sachsenkam und Bairawies mit Gewerbeflächen empfangen werden.

Neben der Optik befürchtet man in Bad Tölz auch, dass die Gebäude am Gewerbering –auf der anderen Seite der Bundesstraße 472 – durch die Solarmodule geblendet werden. Ein weiteres Argument: Die Stadt muss demnächst die Lettenholz-Grundschule sanieren oder sogar neu bauen. Da könnte sich das Greilinger Projekt störend auswirken.



CSU-Fraktionssprecher René Mühlberger meinte: „Wir werden zwar gehört, haben aber keine guten Karten.“ Seine Kollegin Johanna Pfund von den Grünen ergänzte: „Unser aktueller Lebensstil hat seinen Preis.“ Sie forderte die Greilinger auf, die Anlage „ordentlich einzugrünen“. Franz Mayer (Grüne) meinte, Greiling verfüge nur über diesen Standort, den Bauamtsleiter Christian Fürstberger zuvor als „landschaftsprägenden Geländerücken“ bezeichnet hatte, der eigentlich nicht bebaut werden sollte.



Verwaltung und Stadträte waren sich einig, dass die Stellungnahme der Stadt das Projekt nicht werde verhindern können. Karl Bock