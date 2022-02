Tölzer Stadtrat beschäftigt sich erneut mit dem Bauprojekt am Kogelweg

Teilen

Die Klage gegen die Bebauung am Kogelweg wurde vom Gericht Ende 2021 abgewiesen. © Karl Bock

Bad Tölz – Das Vorhaben der Lenggrieser Firma Kilian Willibald, die am Tölzer Kogelweg sechs Doppelhaushälften mit und Tiefgarage errichten will, beschäftigte den Stadtrat erneut.

Diesmal ging es aber nicht um eine Beschlussfassung am Kogelweg, was zuletzt im August 2021 der Fall war, sondern um eine Information. So erläuterte Bauamtsleiter Christian Fürstberger, dass der Normenkontrollantrag („einstweilige Anordnung“), den Nachbarn eingereicht hatten, vom Verwaltungsgerichtshof am 14. Dezember 2021 „vollumfänglich zurückgewiesen“ wurde.

Laut Fürstberger hätte „keine Antragsbefugnis“ der Kläger bestanden, da die vorgesehen Gebäude weder „zu hoch noch erdrückend groß“ ausfallen würden. Auch die Verkehrssituation sah das Gericht nicht als problematisch an, wie Fürstberger in der Stadtratssitzung mitteilte.

Mehner auf der Seite von Bauunternehmer Kilian Willibald

Mit dem Bauvorhaben sind Stadtrat und Verwaltung bereits seit fünf Jahren befasst. Seit 2017 möchte der bekannte und der CSU nahe stehende Bauunternehmer drei Doppelhäuser für seine Mitarbeiter bauen. Er argumentiert damit, dass er seit Jahren zahlreiche Aufträge in Bad Tölz erledige und weitere Mitarbeiter nur finden kann, wenn er ihnen und/oder ihren Angehörigen auch Wohnmöglichkeiten bietet. Ein Vorgehen, das vor allem bei Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) auf viel Verständnis stößt.

Anders haben es in der Vergangenheit mehrere Stadträte gesehen, vor allem der Grüne Johannes Gundermann, im Hauptberuf Taxifahrer, prangerte die Verkehrssituation auf der Sackstraße, wo alle Fahrzeuge unterhalb des Kogels wenden müssen, mehrfach in den Sitzungen an. Ausgerechnet dort soll die Einfahrt zur neuen Tiefgarage angelegt werden. Wegen der seit Jahren gegenüber vom Sanatorium Frisia angesiedelten Dialyse-Station kommt es durch die Anfahrt und das Abholen der Patienten mehrfach am Tag zu Verkehrsbehinderungen, zumal die Dialyse nicht über ausreichend Stellplätze verfügt.

Gericht teilt Bedenken am Tölzer Kogelweg nicht

Fürstberger und das Gericht konnten die Bedenken offenbar nicht teilen, auch Bürgermeister Mehner sieht kein Problem, direkt an die bestehende Bebauung anschließend, noch weitere Häuser in den Hang bauen zu lassen. Ob die Bagger heuer anrücken, steht noch nicht fest, da „das Hauptverfahren“ noch läuft. Der von Willibald gestellte Bauantrag wird direkt vom Landratsamt bearbeitet. Karl Bock