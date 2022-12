Tölzer Stadtrat diskutiert über Rad-Verbesserungen - ohne Lösungen

Keine Chance für sicheres Radfahren bietet die Nockhergassen-Engstelle beim Irlbeckhaus. Nur eine 500.000 Euro teure Passage würde eine Verbesserung bringen. © Karl Bock

Bad Tölz – Über Fragen des Straßenverkehrs lässt sich trefflich debattieren, da machte auch die jüngste Tölzer Stadtratssitzung keine Ausnahme.

Wieder einmal ging es um eine Verbesserung des Fahrradverkehrs in der Nockhergasse. Nach langer Diskussion zeigte sich: alle wollen eine Verbesserung – doch wie sie zu erreichen wäre, darüber gab es unterschiedliche Meinungen.



Der offizielle Tagesordnungspunkt, der zur Beratung anstand, war die Idee, einen Fahrradschutzstreifen anzulegen, um für Radfahrer eine West-Ost-Verbindung zu schaffen. Notwendig wäre die, da sowohl die steile und teilweise absichtlich verengte Osterleite wie auch die Fußgängerzone Marktstraße für den „Bergauf-Verkehr“ ungeeignet sind.

1,75 breiter Radstreifen zwischen Kolbergarten-Parkplatz und Kreuzung Hindenburg./Wachterstraße

Um Abhilfe zu schaffen, müsste zwischen der Einfahrt in den Kolbergarten-Parkplatz und der Kreuzung Hindenburg-/Wachterstraße ein 1,75 Meter breiter Radstreifen markiert werden. Um die Fahrbahn nicht zu sehr zu verengen, müssten alle dortigen Parkplätze und Lkw-Ladezonen wegfallen, etwa gegenüber vom Restaurant Amalfi und an der Stadtapotheke (ehemals Einrichtungshaus Renner).



Hauptproblem ist und bleibt aber die Engstelle beim Irlbeck-Haus, wo nur durch eine Passage Abhilfe geschaffen werden könnte. Sollte der Hauseigentümer einverstanden sein, würde ein zwei Meter hoher „Durchgang“ geschaffen werden. Die Kosten für die gesamte Maßnahme bezifferte Bauamtsleiter Christian Fürstberger auf mindestens 500.000 Euro.



Alternativ wurde ein Antrag von CSU-Stadtrat Matthias Winter diskutiert, der einen solchen Streifen in Fahrtrichtung abwärts (also auf der rechten Fahrbahnseite) angeregt hatte. Aber auch dadurch würden die Stellplätze wegfallen, so Fürstberger, zudem könnte dann der Linienbus an der Einmündung Maierbräugasteig nicht mehr halten.

Tempo 30 und freie Markstraße für fahrende Radfahrer

Im Laufe der Diskussion wurden alle möglichen Varianten wie Tempo 30, die Öffnung der Marktstraße für Radfahrer und Überholverbotszeichen für Autofahrer angesprochen. Allen Rednern lag am Herzen, die seit vielen Jahren bekannte unbefriedigende und gefährliche Situation für die Radfahrer zu verbessern.



Eine Lösung, die mit den gültigen Straßenverkehrsvorschriften umzusetzen wäre, gab es aber nicht. Letztlich kam es zur 11:9-Abstimmung, dass man die beiden Varianten eines Schutzstreifens von Ost nach West und von West nach Ost mit dem Bau einer Passage im sogenannten Irl­beckhaus nicht weiterverfolgen wird. Eine Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrende werde so nicht möglich, da die Nockhergasse einfach zu schmal für einen parallelen Verkehr von Radfahrern und Autos und Lkw sei. Außerdem würde man ungern auf die wichtigen Stell- und Ladeplätze in dem Bereich verzichten.



Dafür votierte die Mehrheit der anwesenden Stadträte; dagegen waren Richard Hoch, Johanna Pfund, Bärbel Weixner, Toni Kollmeier, Moritz Saumweber, Johannes Gundermann (alle Grüne), Ulrich Fottner (FWG) sowie Matthias Winter und Gabriele Frei (beide CSU). Die immer wieder ins Feld geführte Möglichkeit, die Fußgängerzone Marktstraße freizugeben, wurde nicht weiterverfolgt, da nur der Antrag für die Nockhergasse auf der Tagesordnung stand. Karl Bock