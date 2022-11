Tölzer Stadtrat beschließt Steuersatz von Zweitwohnungen auf 20 Prozent anzuheben

Von: Franca Winkler

In den vergangenen Jahren sind in Bad Tölz viele hochpreisige Wohnungen entstanden, die teilweise als Zweitwohnungen genutzt werden. Die Eigentümer werden künftig deutlich zur Kasse gebeten. © Bock

Bad Tölz – Zweitwohnungsbesitzern in Bad Tölz wird das ärgern: Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die 2005 eingeführte Steuer ab dem neuen Jahr mehr als zu verdoppeln.

Mussten die Besitzer bislang neun Prozent der sogenannten Jahresnettokaltmiete zahlen, so werden nun 20 Prozent fällig. Betroffen davon sind, so Kämmerer Hermann Forster, etwa 250 Steuerpflichtige, die bislang jeweils rund 600 Euro zahlen – was sich auf 150.000 Euro für den Stadtsäckel summierte. Künftig rechnet man in der Stadtkämmerei mit 300.000 Euro. Ursprünglich hatte man sich von der vor 17 Jahren eingeführten Zweitwohnungsteuer mehr erwartet, es habe aber „viele Karteileichen gegeben,“ betonte der Kämmerer in der jüngsten Ausschusssitzung.

Die allgemein angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt hat dazu geführt, von Wohnungs- oder Hauseigentümern, die ihren ersten Wohnsitz nicht in Bad Tölz haben, die Zweitwohnungssteuer zu verlangen. Dadurch sollen sie laut Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) veranlasst werden, freien Wohnraum zur Verfügung zu stellen oder zumindest „finanziell zum Gemeinwohl beizutragen“.



Mit der Anhebung der Steuer für den Zweitwohnsitz orientiert sich Tölz an Kommunen im Umkreis

Die Steuer wird auch, so verriet der Kämmerer, deshalb verlangt, weil andernorts bis zu 20 Prozent fällig werden – beispielsweise in Bichl, Gmund, Garmisch-Partenkirchen oder Oberammergau. Würden Wohnungen nicht besteuert, wäre das ein Grund mehr, dass sich Auswärtige in Bad Tölz vergleichsweise günstig „einkaufen“. Die Kämmerei schlug deshalb vor, von bislang neun auf 18 Prozent zu verdoppeln. Angesichts der angespannten Lage auf dem hiesigen Wohnungsmarkt beantragte Johanna Pfund im Namen der Grünen-Fraktion sogar 20 Prozent, was von den 24 Stadträten und vom Bürgermeister einstimmig akzeptiert wurde.



Zuvor hatte Julia Dostthaler (CSU) darauf hingewiesen, dass es einerseits Vermieter gäbe, die ihre Wohnungen als Homeoffice zur Verfügung stellen würden, andererseits würden Senioren, die in ein Heim umziehen und ihre bisherige Wohnung behalten wollen, belastet werden.

Dazu hatte der Kämmerer eine eindeutige Meinung: „Wer ins Heim zieht, der hat dort seinen Wohnsitz, weitere Wohnungen oder Häuser sind dann reiner Luxus.“ Allerdings käme es so, Forster, angesichts der hohen Heimkosten heutzutage nur ganz selten zu einer solchen Konstellation.



Die Satzung der Steuererhöhung tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft

In der am 1. Januar 2023 in Kraft tretenden Satzung heißt es, dass sich die Steuer nach der Nettokaltmiete berechnet – also dem Mietaufwand für ein Jahr, wobei es unerheblich ist, ob Miete, Pacht, Erbpacht oder Leibrente verlangt wird. Auch wer Wohnungen unentgeltlich oder zu einem niedrigeren Mietzins als üblich überlässt, wird zur Kasse gebeten. Dann wird die „Nettokaltmiete in der ortsüblichen Höhe angesetzt“, so die Satzung.



Gezahlt werden muss am 1. März des jeweiligen Jahres, erstmals also am 1. März 2023. Wer eine Zweitwohnung aufgibt, muss dies der Stadt Bad Tölz schriftlich mitteilen oder sich im Einwohnermeldeamt abmelden. Karl Bock