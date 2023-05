Tölzer Stadtrat schafft „Sondergebiet Ferienwohnungen“ für Gebäude am Kogel

Die im Außenbereich stehenden Holzgebäude am Kogel dürfen künftig als Ferienwohnungen genutzt werden. © Karl Bock

Bad Tölz - Die Ferienwohnungen am ehemaligen Café Kogel sind beim Vorbeigehen kaum zu sehen. Dennoch gab es im Tölzer Bauausschuss eine emotionale Diskussion.

Das frühere Café Kogel mit seinem einmaligen Blick über Bad Tölz wurde seit 1890 als Hotel mit Gastwirtschaft genutzt, bis 2006 war es ein beliebtes Ausflugsziel. Dann wurde es von Tobias Fuhrmann gekauft und als Wohnhaus für seine Familie genutzt. Im angrenzenden Garten stehen zwei Holzgebäude, die als Ställe und Waschhaus genutzt wurden und im Januar 2019 nach starkem Schneefall teilweise einstürzten. Sie wurden zusammen mit einem weiteren Nebengebäude im Jahr 2020 wieder aufgebaut und vorübergehend als Bürogebäude genutzt.

Der Eigentümer möchte sie aber künftig als Ferienwohnungen vermieten. Das Landratsamt hatte der Stadt im Juni 2022 mitgeteilt, dass das Vorhaben „genehmigungsfähig ist“. Es fordert aber, wie Bauamtsleiter Christian Fürstberger im Stadtrat erläuterte, die Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein Sondergebiet „Ferienwohnungen“. Damit soll die bauliche Nutzung der einstöckigen Holzgebäude eindeutig festgeschrieben werden.

Wie Fürstberger betonte, komme es weder zu einer Bodenversiegelung noch zu einer Erweiterung der vorhandenen Bausubstanz. Allerdings befinden sich die Gebäude im Außenbereich, in dem normalerweise nicht gebaut werden darf. Deshalb war im Juli des vergangenen Jahres im Bauausschuss auch noch von „Schwarzbauten“ die Rede gewesen (wir berichteten).



Auch in der Bauausschuss-Sitzung Anfang April gab es kritische Worte gegen das Vorhaben: Anton Mayer (CSU) bemängelte, dass man mit dem Verfahren einem einzelnen Bauwerber entgegenkomme. Kritisch äußerte sich auch Johannes Gundermann (Grüne), der mit der Verkehrssituation an der Zufahrt, dem Kogelweg, hadert. Seinen Beobachtungen nach kommt es in der Sackgasse, verstärkt durch den im Herbst 2022 begonnenen Bau von zehn Mitarbeiterwohnungen für die Firma Kilian Willibald und der dortigen Dialysestation zu Verkehrsbehinderungen.

Auch Julia Dostthaler (CSU) konnte sich mit den Ferienwohnungen nicht anfreunden. Fürstberger verwies darauf, dass das Hauptgebäude (frühere Café) vom Bebauungsplanverfahren nicht betroffen sei. Die drei Räte stimmten erneut gegen die beantragte Nutzungsänderung.



Durch einen Vertrag wird gesichert, dass die Gebäude nicht als Dauer-Wohnungen verwendet werden dürfen. Auch der anschließenden Änderung des Flächennutzungsplanes, der das fragliche Gebiet als „Sondergebiet Ferienwohnungen“ ausweist, wurde mehrheitlich zugestimmt. Die Kosten des gesamten Verfahrens, das sich noch einige Monate hinziehen dürfte, hat der Antragssteller zu tragen. Karl Bock