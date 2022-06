Tölzer Stadtrat: Toni Kollmeier folgt auf Franz Mayer-Schwendner

Links der neue Grünen-Stadtrat Toni Kollmeier mit Bürgermeister Ingo Mehner. © Bock

Bad Tölz – Toni Kollmeier ist anstelle von Franz Mayer-Schwendner in den 24-köpfigen Tölzer Stadtrat eingezogen.

Der 43-jährige Pflegedienstleiter wurde jüngst vereidigt, zudem wurde die Amtsniederlegung des ausgeschiedenen Grünen-Politikers durch den Stadtrat einstimmig festgestellt.



Wie berichtet, hatte Franz Mayer-Schwendner in der vorletzten Sitzung überraschend seinen Rücktritt nach nur zweijähriger Amtszeit in der aktuellen Periode erklärt. Als Nachrücker wurde von der Partei Die Grünen Toni Kollmeier vorgeschlagen. Er ergänzt nun die Grüne-Fraktion, bestehend aus Johanna Pfund, Doris Bigos, Moritz Saumweber, Richard Hoch, Johannes Gundermann und Bärbel Weixner.



Kollmeier, gebürtiger Tölzer, ist Vater zweier Kinder, 26 Jahre im Bereich Pflege tätig, seit elf Jahren ist er selbständiger Leiter eines ambulanten Pflegedienstes. Wie Kollmeier ausführte, wolle er sich im Stadtrat vor allem für soziale Belange einsetzen. Einer der Hauptgründe für die Kandidatur sei es gewesen, beim Planungsprozess für den Pflegeheim-Neubau mitzuwirken.



„gut zusammengearbeitet“

Bekanntlich will die Stadt in den nächsten Jahren an der General-Patton-Straße ein neues Pflegeheim errichten, da das jetzige Josefistift in der Bahnhofstraße nicht mehr den modernen Anforderungen entspricht. Es soll dann einer neuen Nutzung zugeführt werden.



Nachdem der Rücktritt des langjährigen Kommunalpolitikers in der Sitzung weitgehend unkommentiert über die Bühne gegangen war, wandte sich Ulrike Bomhard (Freie Wähler Gemeinschaft) in einer kurzen Stellungnahme an ihre Kollegen. Sie bedauerte, dass Mayer-Schwendner, mit dem sie 20 Jahre „gut zusammengearbeitet“ habe und der nach dem Wählerwillen eigentlich für weitere sechs Jahre angetreten sei, in letzter Zeit sein bisheriges Engagement habe vermissen lassen und schon nach zwei Jahren verabschiedet werden musste. Karl Bock