Tölzer Stadtrat verabschiedet Kämmerer Herrmann Forster in den Ruhestand

Teilen

Scheidender Finanzjongleur: Hermann Forster (l.) bekam von Bürgermeister Ingo Mehner einen Zauberkasten. © Karl Bock

Bad Tölz - Es war ein emotionaler Abschied für Hermann Forster, der in der jüngsten Stadtratssitzung Bad Tölz nach 18-jähriger Tätigkeit als Kämmerer in den Ruhestand entlassen wurde.

Insgesamt hat der Bad Heilbrunner fast 32 Jahre im Rathaus für die Stadt gearbeitet, ganz weg ist er aber nicht, er bleibt in beratender Funktion für das Beteiligungsmanagement der Stadt tätig. In der jüngsten Stadtratssitzung würdigte Bürgermeister Ingo Mehner das Wirken des 63-jährigen Beamten unter den Bürgermeistern Albert Schäffenacker, Josef Niedermaier und Josef Janker. Er sei nicht nur Zahlenverwalter, sondern Ideengeber und „Macher“ gewesen.

Auf Forsters Fußball-Karriere in seinem Wohnort Bad Heilbrunn anspielend, meinte Mehner, der „Hermann war ein Team-Spieler“, der sich aber nie in den Vordergrund gedrängt habe. Da es Forster auch in schwierigen Zeiten gelungen sei, Geld quasi herbeizuzaubern, überreichte Mehner als kleines persönliches Abschiedsgeschenk einen Zauberkasten.



Seinen letzten offiziellen Auftritt vor dem Tölzer Stadtrat nutzte Forster zu einem sehr persönlichen Rückblick. Fast 32 Jahre war er im Rathaus tätig, anfangs noch unter Kämmerer Hugo Zimmert. Als Meilensteine seiner Tätigkeit nannte Forster die Übertragung des kommunalen Krankenhauses an die Asklepios-Gruppe und den Bau des neuen Eisstadions auf der Flinthöhe, was dazu führte, dass das inzwischen an den Landkreis abgegebene Tölzer Gymnasium erweitert werden konnte.



Auf der Flinthöhe entstanden der Sportpark, das Kletterzentrum, die Bergwacht errichtete ein Hubschrauber-Simulationszentrum, die Sportvereine erhielten neue Heimstätten, das Kurhaus konnte von der Jod AG abgelöst und saniert werden, der Blomberg wurde zum „Erlebnisberg Oberland“, das alte Städtische Krankenhaus wurde zum Rehazentrum Isarwinkel. Eine Neuerung in der Tölzer Stadtgeschichte war Forsters insgesamt dreimalige Wahl zum Berufsmäßigen Stadtrat als Mittler zwischen Politik und Verwaltung.



Während man das Rathaus für zehn Millionen Euro selbst sanierte, übergab man das Pflegeheim Josefistift an den Paritätischen Wohlfahrtsverband, der an der General-Patton-Straße neu bauen will. Forsters Meinung: „Eine Stadt muss nicht alles selber machen.“ Deshalb habe man auch Krankenhaus, Jugendherberge, Wohnprojekte und Blomberg-Bergbahn in andere Hände gegeben.



Als Zukunftsaufgaben nannte der verheiratete Vater zweier Söhne die Entwicklung eines Seniorenzentrums, den Ausbau des Kurhauses und des Städtischen Hallenbades, den Neubau eines Jugendzentrums und das Moraltgelände. Auch Tölzer Langzeitprobleme wie Bahnhof, Postareal und die Flächen der Jod AG sprach Forster an. Er sei sich sicher, dass diese Chancen kommen würden und deshalb müsse „seine Stadt“ mit seiner Nachfolgerin Silke Furmanek dafür finanziell gerüstet sein. Persönlich freue er sich über mehr Zeit für seinen Tölzer Enkel, Sport und die Tätigkeit als Tölzer Beteiligungsmanager.