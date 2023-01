Nachträgliche Genehmigung abgelehnt

Tölzer Stadtrat ärgert sich über den Verkauf von Wohnungen an der Schützenstraße

Eigentumswohnungen oder nicht, das ist die Frage beim Wohnbauprojekt von Swiss Life in der Tölzer Schützenstraße. © Karl Bock

Bad Tölz – Es gibt kaum jemand, der sich über die neuen Wohnblöcke, die an der Schützenstraße entstanden sind, nicht wundert.

Größe und Farbe befremden. Nicht um Äußerlichkeiten ging es im Bauausschuss des Tölzer Stadtrates, sondern darum, ob die 25 Wohnungen, die unter dem Slogan „Zweiklang - neues Wohnen am Kurpark“ vermarktet werden, als Eigentum an zahlungskräftige Interessenten verkauft werden dürfen.

Der Bauherr, die Swiss Life AM Development Residential GmbH aus Köln, bietet über die Immomedia GmbH die Wohnungen mit einer Tiefgarage und 32 Stellplätzen zum Preis zwischen 500.000 und mehr als einer Million Euro an, während die Stadt das auf dem ehemaligen Alpamare-Gelände nicht zulassen will. Ihrer Meinung nach hat das Gebiet eine „Fremdenverkehrsfunktion“ und da würden Eigentumswohnungen „die städtebauliche Entwicklung gefährden“. Aktuell sollen bereits drei Wohnungen verkauft, aber noch nicht ins Grundbuch eingetragen worden sein.



Die Vorgeschichte ist lang: Mehrfach befasste sich der Stadtrat mit dem Bauvorhaben auf dem ehemaligen Grundstück der Alpabob GmbH, sprich der Jodquellen AG, die dort das Freizeitzentrum Alpamare betrieben hatte. Jod AG-Chef Anton Hoefter hatte einen Teil der Alpamare-Liegenschaften unmittelbar neben der evangelischen Kirche an das Schweizer Unternehmen verkauft, das im Oktober 2021 die Baugenehmigung vom Tölzer Landratsamt erhielt.



Zwischenzeitlich wurden die beiden Mehrfamilienhäuser in „Hybridbauweise“, also aus Beton mit Holzverkleidung, errichtet. Seit einiger Zeit werden die Wohnungen zum Kauf angeboten, was unter anderem den beiden Stadträten Michael Lindmair (FWG) und Johannes Gundermann (Grüne) auffiel, die deshalb eine entsprechende Anfrage stellten.



Die habe sich, so Bauamtsleiter Christian Fürstberger in der jüngsten Sitzung, mit den Nachfragen des Bauamtes bei verschiedenen Behörden überschnitten. Es sei nämlich aufgefallen, dass weder das beteiligte Notariat noch das Grundbuchamt informiert gewesen seien, dass die Stadt bereits vor Jahren eine Satzung erlassen habe, in der sie sich bei Bauvorhaben in Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion die Aufteilung von neu geschaffenen Baukörpern in Wohnungseigentum vorbehält. Bereits 2005 wurde das an das Grundbuchamt gesendet. Da Tölz nach wie vor ein anerkannter heilklimatischer Kurort sei, wolle man keine hochpreisigen Eigentumswohnungen im Badeteil, sondern Mietwohnungen.

Nachträgliche Genehmigung abgelehnt

Um die „Reißleine zu ziehen“, wurde einstimmig beschlossen, dass eine nachträgliche Genehmigung von Wohnung-/Teileigentum von der Stadt nicht erteilt wird. René Mühlberger (CSU) zeigte sich „fassungslos“ angesichts des Vorhabens und fragte, ob die Stadt Chancen habe, hier erfolgreich zu sein. Dies bejahte Fürstberger, allerdings sei Tölz die einzige Gemeinde im Landkreis, die eine derartige Satzung habe und das sei bei der Baubehörde im Landratsamt wohl nicht richtig angekommen, trotz mehrfachen Hinweises.

Sollten die drei bereits verkauften Wohnungen im Grundbuch eingetragen werden, dürften sie vom neuen Besitzer auch weiterverkauft werden. Ansonsten könnten die beiden massiven Blöcke als Ganzes zwar ebenfalls weiterverkauft werden, aber nur als Mietwohnungen genutzt werden.



Inzwischen beantragten die Rechtsanwälte der aktuellen Grundstückseigentümern (Swiss Life) beim Landratsamt, dass die Städtische Satzung nicht angewendet werde. Wie Fürstberger berichtete, habe auch das Grundbuchamt einen Widerspruch gegen die Aufteilung in das Grundbuch eingetragen. Wer Recht hat, darüber entscheiden die Gerichte. Zweiter Bürgermeister Lindmair zur der ganzen Misere: „Der `Zweiklang, der Name des Wohnprojektes, wird sicher kein schöner Akkord mehr.“ Karl Bock