Vertriebsleiter der Tölzer Stadtwerke informiert über Energiepreissituation

Von: Daniel Wegscheider

Vertriebsleiter der Stadtwerke Bad Tölz, Michael Betzl. © Stadtwerke Bad Tölz

Bad Tölz – Gaspreisbremse, Senkung der Mehrwertsteuer, steigende Energiepreise: Was dies für Kunden der Tölzer Stadtwerke bedeutet, erklärt Vertriebsleiter Michael Betzl.

Die Leitungen des Kundenservices der Stadtwerke Bad Tölz, der auch die Kunden der 17er-Oberlandenergie betreut, glühen derzeit. Viele Bürger wenden sich mit ihren Sorgen und Fragen zur Energiekrise an die Experten. „Sie geben ihr Bestes“, berichtet Stadtwerke-Sprecherin Martina Geisberger. Dennoch komme es zu Wartezeiten und viele Punkte können aufgrund der Entscheidungslage seitens der Bundesregierung noch nicht final beantwortet werden.



„Wir verzeichnen gerade einen enormen Zulauf an Rückfragen und sitzen aber gerade zwischen den Stühlen“, berichtet der Vertriebsleiter der Stadtwerke Bad Tölz, Michael Betzl. Denn bislang wurde vom Bundestag beschlossen, dass von den drei Gasumlagen – die Gasbeschaffungs-, die Gasspeicher- und die Bilanzierungsumlage – lediglich die Gasbeschaffungsumlage mit Wirkung zum 1. Oktober wieder zurückgenommen werde.

Entscheidung zur Gaspreisbremse müsse von der Politik schnell fallen

„In Bezug auf die Gaspreisbremse können wir letztlich noch nichts sagen, da die diese in der Politik noch diskutiert wird“, erklärt Betzl weiter. Seiner Meinung nach müsse die Entscheidung hierüber jetzt schnell fallen, damit sie in diesem Jahr überhaupt noch umgesetzt werden könne.



Ähnliches gelte auch für die Senkung der Mehrwertsteuer für Gas- und eventuell auch für Wärmelieferverträge. „Solange dieser Beschluss aber noch nicht rechtssicher in ein Gesetz formuliert wurde, dürfen wir nicht handeln und etwas umsetzen. In jedem Fall werden wir eine Senkung der Mehrwertsteuer in voller Höhe an unsere Kunden weitergeben.“ Es stehe zudem im Raum, ob und in welchen Fällen die Stadtwerke diese Senkung sogar komplett für das Jahr 2022 zurückerstatten dürfen.

Gasumlagen: „Gesetzgeber führt seine eigenen Informationsfristen „ad absurdum“

Wenn die Beschlüsse als Gesetz oder Verordnung vorliegen, müssen die Stadtwerke aufgrund der gesetzlichen Informationsfristen schnell handeln und die Kunden über die Auswirkungen informieren. „Das haben wir bei der Einführung der drei Gasumlagen auch getan“, erklärt Betzl. Allerdings führe der Gesetzgeber seine eigenen Informationsfristen „ad absurdum, wenn er beschlossene Gasumlagen rückwirkend wieder anpasst“.



So sei der Abschlag im Oktober, kurzfristig nicht mehr zu ändern gewesen. „Wir werden den Anteil für die erhobene und rückwirkend entfallene Gasbeschaffungsumlage selbstverständlich eins zu eins dem Kunden wieder zurückrechnen und bei der Jahresrechnung erstatten“, betont der Vertriebsleiter der Stadtwerke. „In welcher Form wir die Abschläge ab November wieder senken können, hängt jetzt von der gesetzlichen Umsetzung der Mehrwertsteuersenkung und der Ausgestaltung der Gas- oder Strompreisbremse ab.“

Stadtwerke Bad Tölz: „Unsere Kunden müssen für 2022 nicht mit einer Nachzahlung rechnen“

Die gute Nachricht: „Unsere Kunden müssen für 2022 nicht mit einer Nachzahlung rechnen“, so Betzl. Im Gegenteil: „Als einer der wenigen Versorger in Deutschland konnten wir bisher für unsere Tarifkunden aufgrund unserer langfristigen und nachhaltigen Einkaufsstrategie die kompletten Strom- und Gaspreise für 2022 niedrig halten.“

Durch die Abschaffung der EEG-Umlage bei Strom sowie der wahrscheinlich rückwirkenden Senkung der Mehrwertsteuer bei Gas bekommen die meisten Kunden möglicherweise sogar etwas zurück. „Für 2023 kommen wir nicht mehr umhin, die Preise unseren Beschaffungskosten entsprechend anzupassen.“ Kunden erhalten Mitte November eine individuelle Preismitteilung für Gas, Strom und Nahwärme.



Betzl abschließend: „Aber auch hier werden wir mit sehr spitzem Bleistift kalkulieren, da wir als regionaler Energieversorger und kommunales Stadtwerk nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind.“