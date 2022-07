Tölzer Städtepartnerschaftsverein spricht über Krieg, Hagel und Corona

Von: Patrick Staar

Die Vorstandschaft des Tölzer Städtepartnerschaftsvereins: (v.l.) Rita Reiter (Schriftführerin), Monika Öttl (Vorsitzende), Fred Binder Zweiter Vorsitzender), Marie-Luise Kupfer (Schatzmeisterin) und Hans Nissl (Beirat). © Patrick Staar

Bad Tölz – Zwei Jahre lang konnte der Tölzer Städtepartnerschaftsverein aufgrund der Pandemie so gut wie nichts auf die Beine stellen. Trotzdem hat er nichts von seiner Bedeutung eingebüßt.

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sagte Vorsitzende Monika Öttl jüngst in der Jahresversammlung im Tölzer Binderbräu: „In diesen schwierigen Zeiten wird einem ständig bewusst, wie wichtig es ist, dass gute freundschaftliche Verbindungen zu Menschen bestehen. Jede Städtepartnerschaft leistet einen Beitrag dazu. Und dafür setzen wir uns ein und bemühen uns.“

Vorsitzende und Bürgermeister verurteilen Krieg in der Ukraine

Die Kriegserklärung verbunden mit einer „Völkerrechtsverletzung der brutalsten Art“ bringe unsagbares Leid mit sich, sagte Öttl. Von einer weitgehend friedlichen Welt könne man seit dem 24. Februar nicht mehr sprechen.

Ähnliche Worte wählte Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair: „Gerade in diesen Zeiten erkennt man, wie wichtig es ist, dass man miteinander redet, den kulturellen und freundschaftlichen Austausch hat.“ So könne man sich auch bei unterschiedlichen Meinungen gegenseitig respektieren: „Wen man kennt, den bekämpft man nicht.“

Hagelschaden in Tölzer Partnerstadt Vichy

Einen Tag vor der Versammlung habe Lindmair mit seinen Kollegen aus der Partnerstadt Vichy telefoniert und erfahren, dass ein Hagelsturm schwere Schäden angerichtet hat. Vichy habe jedoch schnell viele Hilfsangebote auf die Beine gestellt. Heuer verbringe er im Juli einige Tage in der Partnerstadt, um dort das Jubiläum des Musikvereins zu feiern.

Die Kontakte nach Vichy liefen vor allem übers Rathaus, sagte Öttl. Insgesamt gebe es in die italienische Partnerstadt San Giuliano Terme mehr Kontakte. Es war allerdings in den vergangenen Monaten nicht so ganz einfach, diese aufrecht zu erhalten.

Drei „wunderbare Tage“ in San Giuliano Terme

So sollte eigentlich ein „Riesen-Team“ aus Bad Tölz zur Agrifera reisen, der größten Verbrauchermesse in der Toskana. Aufgrund der hohen Corona-Inzidenzen habe die Vorstandschaft jedoch beschlossen, den Ausflug abzusagen.

Der Bürgermeister von San Giuliano Terme habe sie selbst jedoch umgehend zur Eröffnung eingeladen, und dieser Einladung sei sie gefolgt, sagte Öttl. Schriftführerin Rita Reiter habe dort Harfe gespielt: „Wir hatten drei wunderbare Tage mit vielen netten Begegnungen.“

Corona blockiert Vereinstätigkeit

Abgesehen davon habe Corona im vergangenen Jahr so gut wie alles blockiert. Das geplante Grillfest fiel mehrfach auch dem schlechten Wetter zum Opfer. So war der Städtepartnerschaftsverein nur beim Kirta-Kranzl und bei der Eröffnung des Museums im Binderbräu dabei.

Reiter könne so gut wie nichts sagen, weil eineinhalb Jahre lang „nicht viel vorgefallen“ sei, bestätigte sie. 2020 seien sechs Mitglieder ausgetreten, 2021 vier – meist aus Altersgründen. Heuer sei ein neues Mitglied dazu gekommen.

Impfarzt Rainer Jurda appellierte an die Teilnehmer der Busfahrt nach San Giuliano Terme, sich angesichts der steigenden Inzidenzen spätestens eine Woche vor Abfahrt impfen zu lassen: „Ich will niemanden überreden. Aber im Bus sitzt man eng nebeneinander, und die nächste Welle kommt mit Sicherheit.“ Patrick Staar