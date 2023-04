Tölzer Veranstaltungsreihe „Die Stadt mit der besonderen Note“ startet in die 13. Saison

Teilen

Stellten das Programm vor: (v.l.) Musikschulleiter Harald Roßberger, Veranstaltungsleiterin Susanne Frey-Allgaier von der Tölzer Tourist Info und Bürgermeister Ingo Mehner. © Karl Bock

Bad Tölz – Am Sonntag, 16. April, startet wieder die Konzertreihe „Die Stadt mit der besonderen Note“. Mehr als 70 musikalische Darbietungen stehen auf dem Programm, durchgeführt von überwiegend einheimischen Musikern.

Über Konzerte in Sälen, aber auch unter freiem Himmel von Volksmusik über Klassik bis hin zu ungewohnten Klängen aus den Anden informiert das 16-seitige Programm. Auch im monatlich erscheinenden Veranstaltungsprogramm „Bad Tölz Aktuell“, dem Monatsflyer „Bad Tölz - Stadt mit der besonderen Note“ oder der Homepage der Stadt (www.bad-toelz.de) werden die Veranstaltungen aufgelistet. Lesungen gibt es ebenso wie Matineen, Serenaden, Pop-Up-Konzerte und Nachwuchskonzerte an den Donnerstagabenden.

Am Sonntag beginnt die 13. Saison mit Musik zum Frühschoppen, wobei ab 10.30 Uhr die Blasensteiner zu hören sind. „Es ist einfach ein wunderbares Format, und man muss lange suchen, bis man etwas Vergleichbares findet“, sagt Bürgermeister Ingo Mehner, der das städtische Angebot beim Pressegespräch zusammen mit dem künstlerischen Leiter Harald Roßberger und Susanne Frey-Allgaier von der Tourist Information vorstellte.

Eine der Besonderheiten der diesjährigen Veranstaltung ist am Donnerstag, 20. Juli, das gemeinsame Konzert von Jugendsinfonieorchester und Jugendstadtkapelle am Marienbrunnen auf der Marktstraße. Das Freiluftkonzert feierte im vergangenen Jahr umjubelte Premiere.

Am 24. Juni erklingen im kleinen Kursaal „Pachamas heilende Klänge“. Musiker und Schamane Kike Pinto Cardenas nimmt die Zuhörer mit auf eine musikalische Zeitreise durch die peruanischen Anden und Amazonien. Ein Blechbläserensemble aus Ecuador ist dann am 13. Juli zu Gast.

Ein Konzert am 19. November ist dem 1901 in Prag geborenen Komponisten, Pianisten und Dirigenten Hans Winterberg gewidmet, der 1991 in Bad Tölz seine letzte Ruhestätte fand. „Man ist gerade dabei, seine Werke wiederzuentdecken“, so Roßberger. Der Abend um 19.30 Uhr im Kurhaus diene dazu, den Komponisten „zu ehren und bekannter zu machen“. Zu Gast sein wird unter anderem der renommierte englische Pianist Jonathan Powell. Vor dem Konzert moderiert Bernhard Neuhoff (BR Klassik) noch eine hochkarätig besetzte Gesprächsrunde – unter anderem mit Winterbergs Enkel Peter Kreitmeir.

Ansonsten gibt es eine ganze Fülle von Konzerten einheimischer Musiker – für jeden Geschmack sollte etwas dabei sein. „Wir wollen nicht nur Mainstream, sondern auch Musikern ein Podium bieten, die eher Nischen besetzen“, sagt Roßberger. Er betonte, das die „Stadt mit der besonderen Note“ nur ein Teil des reichhaltigen Kulturangebotes der Kreisstadt ist. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Die Kosten von 90.000 Euro trägt die Stadt Bad Tölz. Karl Bock