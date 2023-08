Tölzer Von-Rothmund-Schule: Neuer Spielplatz bei der Lebenshilfe eingeweiht

Von: Daniel Wegscheider

Spielen und Selbstvertrauen schulen: Das Förderzentrum Von-Rothmund-Schule an der Bairawieser Straße hat eine neue Spielstätte bekommen. © Schule

Bad Tölz - Ein Platz draußen zum Tasten, Fühlen, Lernen und einfach Spaß haben: Die Tölzer Von-Rothmund-Schule der Lebenshilfe hat einen neuen Spielplatz erhalten, der kürzlich eingeweiht wurde.

Mehrere Tonnen Erde bewegt, Kies ausgebracht, viele Meter Holz verbaut und Sand angefahren – das war das Arbeitspensum, das die Mitarbeiter der Kristallturm GmbH Lenggries als Planer und ausführende Firma in den Pfingstferien leisteten. „In den darauffolgenden Wochen stand das Feintuning an den Spielgeräten sowie die TÜV-Abnahme auf dem Stundenplan“, berichtet Sprecherin Susanne Gotzler der Lebenshilfe Bad Tölz-Wolfratshausen.

Die harte Arbeit hat sich gelohnt: mit viel Spaß konnten die Kinder der Von-Rothmund-Schule der Lebenshilfe nun noch rechtzeitig vor den Sommerferien ihren neuen Spielplatz nutzen. Bei der Einweihung prüfte Lebenshilfe-Geschäftsführer Benno Brehm die „Praxistauglichkeit“ der Spielgeräte gleich selbst.

Kosten des Spielplatzes der Von-Rothmund-Schule in Tölz bei 120.000 Euro

Knapp 120.000 Euro nahmen die Von-Rothmund-Schule beziehungsweise die Lebenshilfe Bad Tölz-Wolfratshausen in die Hand, um diese Spiellandschaft zu schaffen. „Die sicher und anregend ist sowie die motorischen Fähigkeiten, sozialen Kompetenzen und Selbstvertrauen der Kinder weiterentwickeln hilft oder einfach zum Spielen einlädt“, sagte Schulleiter Thomas Schießl bei der offiziellen Einweihung.

Die hohen Baukosten dieses speziell auf die Kinder der Von-Rothmund-Schule zugeschnittenen Spielplatzes wurden dabei hauptsächlich über Spenden abgedeckt. Weitere finanzielle Unterstützung gab es zudem von der Regierung von Oberbayern, Sternstunden, die Manfred-Halbauer Stiftung, das Klosterbräustüberl Reutberg, der Elternbeirat der Von-Rothmund-Schule sowie einigen privaten Spendern. Zum Dank ließ die Schule am Eingang jeweils eine Namensplakette der Unterstützer anbringen.

Rutschtürme, Wackelpodeste, Kletterturm und Riesensandkasten

Der Erlebnisspielplatz bietet den Lebenshilfe-Schülern eine Riesensandbaustelle mit Bagger, Rutschtürme in unterschiedlichen Größen, Schaukeln in verschiedenen Längen, einen Kletterturm sowie Wackelpodeste zum Balancieren. Zudem wurde an eine Slackline, Nestschaukel, Ruheliegen und ausreichend Schattenfelder gedacht.



„Ein derart großes Projekt braucht natürlich auch ein bisserl Schutz von oben“, sagte Diakon Oskar Ehehalt und segnete bei der Einweihungsfeier den Spielplatz und alle seine Nutzer.