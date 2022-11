Lucas Bögl vom SC Gaißach fühlt sich geehrt, die Special Olympics Winterspiele für seine Heimatregion zu vertreten

Bönte, Merz, Ertl und Bögl sind die Gesichter der Tölzer Winterspiele 2023

Vorfreude auf die Special Olympics Winterspiele 2023 in Bad Tölz haben: (v.l.) Bürgermeister Ingo Mehner, Soby-Präsident Erwin Horak, Botschafterin Martina Ertl, Teilnehmer Ralph Merz (Kletterer), Teilnehmerin Paula Bönte (Ski alpin) und Botschafter Lucas Bögl. © Karl Bock

Bad Tölz – Die sportlichen vier „Gesichter“ der Special Olympics Winterspiele Bayern, kurz Soby, wurden jüngst im Tölzer Rathaus vorgestellt.

Die ehemalige Skirennläuferin Martina Ertl und Skilangläufer Lucas Bögl sind gemeinsam mit den Soby-Sportlern Paula Bönte und Ralph Merz Botschafter für die Winterspiele für Menschen mit geistiger Behinderung, die Januar 2023 im Isarwinkel stattfinden.

Die vier „Gesichter“ der Winterspiele stehen stellvertretend für die Großveranstaltung, die ein inklusives Highlight des Wintersports werden soll. Die 18-jährige Paula Bönte ist Schülerin der Tölzer Von-Rothmund-Schule. Sie freut sich vor allem darauf, die anderen Teilnehmer kennen zu lernen. Bei den Winterspielen startet sie für die Lebenshilfe Bad Tölz-Wolfratshausen in der Sportart Ski Alpin: „Ich freue mich auf das Skifahren und will viel Spaß dabei haben.“

Martina Ertl aus Lenggries ist es ein Herzensanliegen, die Soby-Winterspiele zu unterstützen

Der ehemaligen Skirennläuferin Martina Ertl ist es ein Herzensanliegen, die Winterspiele, die teilweise an ihrem Wohnort Lenggries stattfinden, zu unterstützen und zu repräsentieren. In ihrer aktiven Karriere gewann Ertl bei fünf Olympischen Spielen drei Medaillen sowie zwei Mal den Weltcup im Riesenslalom.

Ertl betont, dass es für die Gesellschaft wichtig sei, die „Inklusion Behinderter in die Gesellschaft“ zu unterstützen: „Die Winterspiele haben einen hohen Stellenwert, besonders da sie in unserer schönen Heimat stattfinden. Und ich freue mich auf die Leistungen und die glücklichen Gesichter der Sportler.“ Auch ihre Tochter Romy wird mit der 10. Klasse des Gymnasiums Hohenburg die Organisation der Wettkämpfe als Freiwillige unterstützen.



Ralph Merz startet für die DAV Sektion Bad Tölz in der Sportart Klettern. Der 26-Jährige arbeitet auf einem Außenarbeitsplatz der Oberlandwerkstätten bei der Firma Roche in Penzberg. Auf die Wettbewerbe im Klettern, die erstmals bei Winterspielen stattfinden, freut er sich besonders: „Ich nehme schon seit zehn Jahren mit Freude und Erfolg im Sommer an den Spielen teil.“ Bis zum Wettkampf in knapp drei Monaten bereitet er sich derzeit jede Woche in der Tölzer Kletterhalle auf den Wettkampf vor.



Lucas Bögl vom SC Gaißach fühlt sich geehrt, die Special Olympics Winterspiele für seine Heimatregion zu vertreten

Lucas Bögl ist aktiver Skilangläufer und startet im Weltcup. Der dreifache Deutsche Meister vom SC Gaißach war zudem 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking Teil des Deutschen Olympia-Teams. „Für mich ist es eine große Ehre und Auszeichnung, Gesicht der Winterspiele in meiner Heimatregion zu sein.“ Bögl blickt voller Vorfreude auf die Winterspiele: „Mit meinem Engagement für Soby möchte ich Freude am Sport und seine Faszination und Leidenschaft vermitteln.“



Die „Gesichter“ der Winterspiele sind nicht nur Botschafter der Veranstaltung. Gemeinsam verkörpern sie auch die verbindende Wirkung und den inklusiven Geist des Sports. Erwin Horak, Soby-Präsident, freut sich auf ein fröhliches und buntes Fest und betont den Nachhaltigkeitscharakter.

Rund 1.300 Sportler und Betreuer in Bad Tölz erwartet

Bürgermeister Ingo Mehner ist als Skiclub-Vorsitzender selbst aktiver Wintersportler, wundert sich zwar etwas darüber, dass im Winter auch Klettern und Tanzen auf dem Programm stehen, ist aber mit vollem persönlichen Engagement dabei. Kurdirektorin Brita Hohenreiter betont ihrerseits, dass die Unterbringungen von insgesamt 1.300 Teilnehmern und Betreuern in Zusammenarbeit mit den umliegenden Orten problemlos funktioniert habe. Ohnehin sei, so Mehner, das Hauptziel, sich um die Veranstaltung zu bewerben, nicht die touristische Bedeutung gewesen.



Die Soby-Winterspiele Bayern finden vom 23. bis 26. Januar 2023 in Bad Tölz statt. Es werden mit 620 Athleten 200 mehr als vor zwei Jahren in Regensburg erwartet. An vier Veranstaltungstagen finden Wettbewerbe in zehn Sportarten sowie ein buntes Rahmenprogramm mit Eröffnungs- und Abschlussfeier auf der Tölzer Marktstraße sowie einem speziellen Gesundheitsprogramm und der Athleten- und Helferdisko statt.



Die Soby Winterspiele Bad Tölz sind Anerkennungswettbewerb für die Nationalen Winterspiele, die 2024 in Thüringen stattfinden werden. Karl Bock