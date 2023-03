Trasse für Nordspange in und um Bad Tölz frei – Altlastenuntersuchung

Teilen

Letzte Hindernis: Das sogenannte Bahnwärterhäuschen, wurde dieser Tage für die Nordspange abgebrochen. © Karl Bock

Bad Tölz - Mit dem Bau der Tölzer Nordspange wird zwar erst im nächsten Jahr begonnen, doch die Vorarbeiten laufen schon seit geraumer Zeit. Jetzt wurden die letzten baulichen Hindernisse auf der 2,7 Kilometer langen Trasse im Tölzer Nordosten beseitigt.

Vor einigen Tagen wurde das sogenannte Bahnwärterhäuschen mit der Anschrift Sachsenkamer Straße 27, das zwischen der BayWa und den Wohnblöcken am Lettenholz steht, abgebrochen. „Das Gebäude, das sich im Eigentum des Bauamtes Weilheim befindet, steht schon länger leer“, so der für den Bau der Straße zuständige Abteilungsleiter Manfred Herda.

Zuvor hatte es sich in Privatbesitz befunden, ob und wie lange es tatsächlich von einem Bahnwärter genutzt wurde, lässt sich aktuell nicht mehr feststellen. Die Unterlagen im Archiv der Stadt belegen den Bau der heutigen Bahnstrecke nach Lenggries vor ziemlich genau 100 Jahren. Zuvor war der Zug aus München bis zum heutigen Alten Bahnhof gefahren.



Im August 2021 ist durch einen symbolischen Spatenstich mit dem Bau der Nordumfahrung offiziell begonnen worden. Es handelt sich dabei um 2,7 Kilometer Bundesstraße, die vom Maxlweiher im Tölzer Südwesten über das Gelände der ehemaligen Schrebergärten an der Allgaustraße, vorbei am Unternehmen Sitec und über das ehemalige Flugplatzgelände nach Osten bis zur Einmündung von Greiling führen wird. Zuletzt wurde die künftige Trasse für die vom Bund finanzierte Straße gerodet, so ist unterhalb des Bergwachtzentrums das schmale Wäldchen verschwunden, auch nördlich der Firma Sitec wurde ein Waldstück gerodet. Die Maßnahmen mussten aus Naturschutzgründen bis Ende Februar beendet sein.

Sachsenkamer Straße und Allgaustraße werden auf zivile und militärische Altlasten untersucht

In den nächsten Monaten wird der Untergrund zwischen der Sachsenkamer Straße und der Allgaustraße auf zivile und militärische Altlasten untersucht. Bekanntlich war die US-Armee bis in die Neunzigerjahre in der Tölzer Kaserne stationiert, die zuvor als SS-Junkerschule fungiert hatte. Zwar wurden bereits in den vergangenen Jahren Bodenuntersuchungen an verschiedenen Stellen durchgeführt. Sie sind aber wegen des labilen Untergrundes weiterhin notwendig, was zu einer Verzögerung beim Baubeginn führt, so Manfred Herda vom Staatlichen Bauamt.



Warum man den Verkehr nicht wie bisher zwischen Maxlweiher und Greiling durchs Wohn- und Gewerbegebiet der Flinthöhe leitet, fragen sich viele Tölzer. Ihrer Meinung nach würde es ausreichen, zwei Kreisverkehre anzulegen, um dem seit Jahren zu beobachtenden Stau zu entgehen. Doch das ist gerade nicht gewünscht, die Planung sieht vor, den überörtlichen Verkehr der beiden Bundesstraßen (B13 und B 472) komplett aus dem ganzen Gebiet herauszubekommen.

Nordspange soll Entlastung für die Bewohner der Lettenholz-Siedlung in Tölz bringen

Schließlich möchte die Stadt Bad Tölz an der General-Patton-Straße ihr neues Pflegeheim errichten und auch die Bewohner der Lettenholzblöcke sollen vom Straßenverkehr entlastet werden. Zeitweise war auch an eine Tieferlegung der Fahrbahn wie in München an der McGraw-Kaserne gedacht worden. Das wurde jedoch schon vor Jahren aus oben genannten Gründen verworfen. Karl Bock