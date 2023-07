Trotz herausgerissener Pflanzen versucht Stadt Verschönerungsneuanfang

Roter Farbtupfer: Am Marienbrunnen auf der Marktstraße wurden jetzt wieder Blumenkästen mit Geranien aufgestellt, um dort das Stadtbild zu verschönern. © Karl Bock

Bad Tölz - Warum es so wenig Bepflanzung in der Marktstraße und der Innenstadt gibt, wollte FWG-Stadträtin Ulrike Bomhard in der jüngsten Stadtratssitzung wissen. Obwohl der Bürgermeister eindeutige Gründe nannte, will die Stadtverwaltung zumindest die Marktstraße wieder etwas grüner gestalten.

Die Tölzer Stadträtin erinnerte dabei an die Pflanztröge mit bunten Blumen auf der Isarbrücke und am Marienbrunnen, die früher dort aufgestellt wurden. Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) betonte klar: „Leider hat es in der Vergangenheit immer wieder Vandalismus gegeben, die Blumen wurden herausgerissen oder gar die Tröge umgeworfen und zerstört.“

Übeltäter stadtbekannt - doch der ist jetzt weg

Der Bürgermeister konnte auch einen stadtbekannten Täter benennen, der für die Umtriebe verantwortlich war. Der sei zwar nun nicht mehr in Bad Tölz anzutreffen, dennoch befürchtet Mehner, dass weitere Schäden nicht zu vermeiden seien. Vor allem am Wochenende würden sich heimkehrende Zecher einen Spaß daraus machen, Blumenkästen zu zerstören.



Dennoch wolle man guten Willen zeigen, Bomhards Anregung aufgreifen und zunächst am Marienbrunnen wieder versuchsweise Blumenkästen anbringen.



Bomhard hatte sich in ihrer Eigenschaft als Seniorenbeauftragte des Stadtrates auch immer für die Anbringung von Bänken in der Fußgängerzone Marktstraße starkgemacht, um vor allem alten Leuten eine Rastmöglichkeit zu bieten. Sie ist aber nach wie vor der Meinung, dass auch auf der Isarbrücke und vor dem Rathaus Blumentröge aufgestellt werden sollten, um der Stadt ein freundlicheres Gesicht zu verleihen.



Jungmayrplatz: Bürger sollen dort begrünen

Über mangelndes Grün wird in Bad Tölz auch im Bereich des Jungmayrplatzes geklagt, der von der Stadt mit großem finanziellen Aufwand neu gestaltet und gepflastert wurde. Hier seien, so der Bürgermeister, die Anlieger gefordert, um vor ihren Häusern Bepflanzungen vorzunehmen. Karl Bock