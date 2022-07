TV Lenggries freut sich über Zuwachs und Treue

Von: Fridolin Thanner

Für ihre herausragenden Leistungen bei Wettbewerben ehrten Spartenleiterin Traudi Kiefersauer (2.v.l.) und TVL-Vorsitzender Siegfried Brandhofer (v.l.) Maria Landthaler, Eva Molineus, Christina Auer und Sophia Gerg. © TV

Lenggries – Der Turnverein Lenggries freut sich über erfolgreiche Sportler und treue Mitglieder. Das wurde bei der jüngsten Jahreshauptversammlung deutlich.

Der Verein wächst nämlich trotz der Corona-Pandemie. Im vergangenen Jahr stieg die Mitgliederzahl, sie liegt nun bei 1.385. Auch sonst gab es viel Positives zu berichten.



„Vor allem in Zeiten wie diesen ist es schön zu sehen, dass die Vereinstätigkeit erhalten bleibt“, sagte Vize-Bürgermeister Franz Schöttl bei der Versammlung des TVL im Alpenfestsaal. Die Konstanz und das Leben wird nicht nur durch die Mitgliederzahl belegt.

Viele gehören dem Verein lange Zeit an. So gab es eine beachtliche Anzahl zu Ehrender: Es standen 60 Ehrungen für eine Vereinszugehörigkeit von mindestens 20 Jahren an. Sogar schon 50 Jahre sind Dieter Löbbecke und Katharina Rauchenberger Mitglieder und erhielten dafür von TVL-Vorsitzendem Siegfried Brandhofer Geschenkkörbe.

Er bedankte sich auch bei den vielen fleißigen Helfern, Übungsleitern und Trainern. Drei Übungsleiter wurden für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit geehrt, fünf junge Frauen aus der Sparte Turnen, die der Vorsitzende für ihr besonderes Engagement auszeichnete. „Ohne meine Helfer wäre das Training nicht möglich gewesen“, lobte auch Gabi Partenhauser, Spartenleiterin Turnen/Gymnastik. Das Interesse am Turnen zeigt sich auch an der Warteliste im Kinderturnen.

Massiv an Kasernensportplatz gewerkelt

Wie Kassenverwalterin Renate Brandhofer deutlich machte, konnte der TV Lenggries dank der Treue seiner Mitglieder auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und dem eingeschränkten Angebot mit einem Plus in den Finanzen abschließen.

Brandhofer verwies darauf, dass der Verein das Geld investiert. So wurde in den vergangenen Jahren massiv an den Anlagen am ehemaligen Kasernensportplatz gewerkelt, die vor allem den Volleyballern und Leichtathleten zugute kommen.

Die Ruderer konnten einen Vierer ohne Steuermann anschaffen, und als Ersatz für den ausrangierten Judo-Bus erwarb der Verein einen neuen Neunsitzer, der allen Sparten zur Verfügung steht und gut ausgelastet ist.

Auch bei den Volleyballern hat sich im vergangenen Jahr einiges getan: Im Herbst begannen die Bauarbeiten der Beachplatzerweiterung in der ehemaligen Kasernensportanlage. Seit dem Frühjahr sind die Arbeiten fertig. Dass sich die Erweiterung auf acht Spielfelder lohnt, zeigen die sportlichen Erfolge der Volleyball-Mannschaften: In den Ranglisten sind die „Volley-Füchse“ stets weit oben zu finden, freut sich der Verein.

Für ein sportliches Highlight sorgten die Judoka mit dem zweiten Platz der Herrenmannschaft in der 2. Bundesliga Süd, wie Spartenleiter Hans Greil berichtete. Auch die Leichtathleten verzeichneten viele Wettkämpfe mit Top-Platzierungen, sieben Sportler wurden für ihre Leistungen ausgezeichnet. Damit die Sparte weiter optimal trainieren kann, soll in den nächsten Jahren die Rundlaufbahn am Kasernensportplatz erneuert werden.