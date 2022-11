Tyczka-Stiftung: 15.000 Euro für neuen OP-Turm

Präsentierten den neuen OP-Turm: (v. l.) Katharina Beaumont, Silke von Pusch, Frederik Tyczka-Christoph, Chefarzt Stefan Schmidbauer, OP-Leiter Manuel Stock, Klinik-Geschäftsführer Ingo Kühn, Bettina Lotz und Gerhard Hasreiter. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Dank einer Spende kann in der Kreisklinik in Wolfratshausen künftig eine neue OP-Technologie in der Viszeralchirurgie eingesetzt werden.

Ein hochmoderner Laparoskopie-Turms im Wert von rund 60.000 Euro steht künftig dem Ärzteteam der Kreisklinik zur Verfügung. Die Anschaffung ermöglichte die Dr.-Hans-Wolfgang-Tyczka-Stiftung mit einem Betrag von 15.000 Euro.

„Die Stiftung hat seit 2005 mit 131.000 Euro dazu beigetragen, die Klinik konkurrenzfähig, aber auch für anspruchsvolle Behandlungen leistungsfähig zu gestalten“, betonte Gerhard Hasreiter. Der Vorsitzende des Vereins der Freunde der Kreisklinik erinnerte bei der Übergabe des Geräts daran, dass die öffentlichen pauschalen Förderungen bei weitem nicht ausreichen, um alle notwendigen Investitionen zu finanzieren.



Chirurgie im Bauchraum mit neuer Technologie

„Mit dem OP-Turm können wir in der Viszeralchirurgie, also der Chirurgie im Bauchraum, die Sicherheit des Eingriffs deutlich erhöhen“, berichtete Chefarzt Stefan Schmidbauer. So ermöglicht die 4K-Technologie präzise Bilder von Blutgefäßen und Organen, die einen operativen Eingriff erleichtern. Aufgrund der minimal-invasiven Technik kann auf große Schnitte verzichtet werden. „Wir haben mit dem OP-Turm nun die modernste Technik im Haus“, bedankte sich Schmidbauer. Er verwies darauf, dass sich die Kreisklinik längst als Zentrum für Dickdarm und Enddarmchirurgie etabliert hat.

Frederik Tyczka-Christoph übergab den OP-Turm in Vertretung für seinen Vater. „Wir werden auch in Zukunft bei Investitionen gerne den Deckel draufmachen und die Kreisklinik weiterhin unterstützen“, versprach er. Kreisklinik-Geschäftsführer Ingo Kühn vernahm’s mit Freude. „Zum Wohle des Patienten brauchen wir moderne Technik und die besten Ärzte“, betonte er abschließend. Peter Herrmann