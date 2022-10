Besorgte Gründerin: „..immer schwieriger zu helfen.“

Ukraine-Hilfe sammelt Winterkleidung in Benediktbeuern

Von: Max Müller

Trümmerfeld: Die Straßen und Gebäude in der Ost-Ukraine wurden zum großen Teil zerstört. © Privat

Benediktbeuern – Für die Gründerin der Ukraine-Hilfe-Oberland, Alina Lindemann, geht es wieder in die östlichen Kriegsgebiete der Ukraine, um den Menschen vor Ort zu helfen. Zuvor organisieren die 21-jährige Weilheimerin und der Bichler Christian Hempel noch zwei Spendentage in Benediktbeuern.

Derzeit ist die ukrainische Millionenstadt Charkiv unter russischem Beschuss. Die Weilheimerin Alina Lindemann war schon vor Monaten dort. Trümmer, zerstörte Häuser und Straßen, Leid und Trauer – aber auch Widerstand des ukrainischen Militärs. Die Gründerin der Ukraine-Hilfe-Oberland (UHO) war schon mehrere Male im kriegsgebeutelten Land, um Hygieneprodukte, Nahrung und Winterkleidung zu verteilen. „Wir sind selber vor Ort. In den Flüchtlingsheimen und Krankenhäusern“, so die 21-Jährige.

Die Spenden werden direkt bei den Bedürftigen Kriegsflüchtlingen oder in Krankenhäusern abgegeben. © Privat

Für den Winter rüsten

Die kalten Tage paaren sich in der Ukraine gerade mit Regenfällen – und bald kommen Schnee und Frost. Deswegen sammelt die UHO jetzt „Winterbekleidung für Oblast Sumy/Charkiv“. Gesucht werden unter anderem Jacken, Mäntel, Hosen, Mützen Handschuhe, Schals, Decken, Schlafsäcke und Winterstiefel.

Das wird gebraucht: - Winterbekleidung: Jacken, Mäntel, Hosen, Mützen, Stirnbänder, Handschuhe, Schals, Decken, Schlafsäcke und Winterstiefel - Hygiene-Artikel: Zahnbürsten, Seife, Windeln, Shampoo, Zahnpasta, Duschgel, Waschmittel, Handschuhe, Damen-Hygienartikel und Masken - Medizin: Verbandszeug, Bandagen, Pflaster, Schmerzmittel, Erste-Hilfe-Sets sowie blut- und fiebersenkende Mittel - Lebensmittel: Konserven (Eintöpfe, Ravioli etc.), Dosentomaten, Mehl, Milch, Baby-Nahrung, Nudeln, Reis, Zucker, Öl, Tee, Instant-Kaffee und Müsliriegel

Spenden werden am Freitag, 4. November, von 14 bis 18 Uhr und am Samstag, 5. November, von 8 bis 15 Uhr oder nach Absprache angenommen. Ansprechpartner im Loisachtal ist Christian Hempel. Am Mondscheinweg 3 in Benediktbeuern können neben Winterkleidung auch Hygieneartikel wie Zahnbürsten, Seife, Windeln, Shampoo und Masken sowie Medizinische Artikel und Lebensmittel abgegeben werden. Auch Verbandszeug, Pflaster, Schmerzmittel, Konserven Nudeln, Reis, Zucker, Öl, Tee, Instant-Kaffee und Müsliriegel werden benötigt.



Besorgte Gründerin: „..immer schwieriger zu helfen.“

Besorgt ist Lindemann, weil die Spendenbereitschaft der Bürger in der letzten Zeit abnahm: „Leider ist es immer noch zu wenig.“ Die Menschen seien kriegsmüde geworden. „Damit wird es für uns immer schwieriger zu helfen.“



Weil mit dem direkten Transport der Spenden in die östlichen Regionen der Ukraine auch hohe Kosten verbunden sind, bittet Lindemann um Geldspenden: „Wir können zwar vergünstigt für die Kriegsflüchtlinge einkaufen, aber wir sind so sehr auf die Spenden der Bevölkerung angewiesen.“ Um das Spendenkonto und die dazugehörigen Quittungen kümmert sich der Inner-Wheel-Club Garmisch-Partenkirchen.



Geldspenden können aber auch in bar an den Sammelpunkten übergeben werden. „Die gemachten Erfahrungen in Zusammenarbeit mit Katastrophenschutz, örtlichen Feuerwehren und Militär geben uns die Möglichkeit, die Spenden effektiv und sinnvoll einzusetzen“, beschreibt Hempel die Verhältnisse vor Ort. Zwei Tonnen Lebensmittel habe man bereits an bedürftige Ukrainer und die Soldatenstützpunkte verteilt.



Alina Lindemann mit ihrem Kontakt Igor in Charkiv. © Privat

Seit der Gründung der Ukraine-Hilfe-Oberland war Lindemann laut eigenen Angaben schon mehr als zehn Mal in den Kriegsgebieten – teilweise nur fünf Kilometer vom Front-Geschehen entfernt. „Bei Charkiv hat ein paar Wohnblocks hinter mir eine Rakete eingeschlagen“, berichtet die 21-Jährige.

Es geht wieder in die Ukraine

Vor dem Einreisestopp im Freistaat vergangenen Sommer, brachten die freiwilligen Helfer der Oberlandhilfe auch Flüchtlinge nach Bayern. Dies könnte laut Lindemann vor Weihnachten wieder realisiert werden. Dann geht es für die UHO-Helfer wieder in die Kriegsgebiete. Mit Winterkleidung und Nahrung für die Flüchtlinge in der Region um Charkiv.